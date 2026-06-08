چهرگانی: قم با کمترین چالش در حوزه امنیت غذایی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد چهرگانی ظهر دوشنبه در دیدار با آیتالله سیدمحمد سعیدی که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده بسیج مهندسین کشاورزی و جمعی از مدیران، معاونان و رؤسای مراکز تابعه برگزار شد، گزارشی از عملکرد و برنامههای بخش کشاورزی استان ارائه کرد.
وی با اشاره به نقش راهبردی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی استان اظهار کرد: یکی از مهمترین مأموریتهای مجموعه جهاد کشاورزی در دوره شرایط ویژه و بحرانی، تأمین مستمر کالاهای اساسی و حفظ ثبات بازار بود که این مأموریت در استان قم با موفقیت دنبال شد و هیچگونه خللی در روند تأمین نیازهای عمومی مردم ایجاد نشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: با رصد مستمر وضعیت بازار و هماهنگی مؤثر میان تولیدکنندگان، واردکنندگان، تجار، بنکداران و تشکلهای مرتبط، شرایط لازم برای عرضه مناسب کالاهای مورد نیاز مردم فراهم شد و آرامش بازار حفظ گردید.
وی گفت: در همین راستا کمیتههای تخصصی نظارت بر بازار نیز فعال شدند تا از بروز هرگونه تخلف، سوءاستفاده احتمالی و اختلال در شبکه توزیع جلوگیری شود.
توزیع آرد و تأمین گندم بدون وقفه ادامه یافت
چهرگانی تأمین گندم و آرد را از مهمترین اولویتهای مجموعه جهاد کشاورزی استان دانست و بیان کرد: در ایام بحرانی، گندم مورد نیاز واحدهای آردسازی به موقع تأمین و ارسال شد و توزیع آرد نیز با برنامهریزی مناسب و حتی پیش از موعد در اختیار نانواییها قرار گرفت تا روند خدمترسانی به مردم بدون وقفه استمرار داشته باشد.
وی افزود: مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه تأمین کالاهای اساسی موجب شد استان قم در حوزه امنیت غذایی و مدیریت بازار با کمترین چالش مواجه شود و خدمات مورد نیاز مردم به شکل پایدار ادامه یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت بحران گفت: یکی از برنامههای مهم در این بخش، بررسی ظرفیت منابع آبی موجود برای استفاده در شرایط اضطراری بود که در این راستا بیش از یک هزار و ۲۰۰ حلقه چاه کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از انجام بررسیهای کارشناسی، ۴۰ حلقه چاه دارای شرایط لازم برای اتصال به شبکه آب شهری شناسایی شد تا در صورت نیاز و بروز شرایط خاص، امکان بهرهگیری از این ظرفیت برای تأمین آب فراهم باشد.
قم در مسیر توسعه زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر قرار دارد
چهرگانی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای استان در حوزه توسعه انرژیهای پاک اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود پنج هزار هکتار زمین برای اجرای طرحهای مرتبط با تولید انرژی و احداث نیروگاههای خورشیدی در استان اختصاص یافته است.
وی افزود: بخشی از این طرحها به مرحله بهرهبرداری رسیده و تعدادی دیگر نیز در مراحل مختلف اجرا و آمادهسازی قرار دارند که تکمیل آنها میتواند نقش مهمی در توسعه زیرساختهای انرژی و افزایش پایداری تولید در استان ایفا کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم همچنین با اشاره به جایگاه استان در تولید محصولات دامی اظهار کرد: قم از ظرفیتهای قابل توجهی در بخش دام و طیور برخوردار است و به عنوان یکی از مراکز مهم جابهجایی و عرضه دام در کشور شناخته میشود.
وی افزود: در سالهای اخیر طرحهای متعددی با هدف افزایش بهرهوری تولیدات دامی اجرا شده که از جمله آنها میتوان به برنامههای دوقلوزایی، اصلاح نژاد دام و حفاظت از ذخایر ژنتیکی دامهای بومی استان اشاره کرد.
قم از استانهای پیشرو در تولید بذر کشور است
چهرگانی با اشاره به توانمندیهای استان در حوزه تولید بذر گفت: با وجود محدودیتهای موجود در عرصه تولید، قم در زمینه تولید بذر از استانهای پیشرو کشور به شمار میرود و سهم مؤثری در تأمین نیازهای بخش کشاورزی دارد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از دانش فنی روز، استفاده از شیوههای نوین کشاورزی و توسعه روشهای علمی تولید موجب شده است استان قم در عملکرد تولید برخی محصولات راهبردی از جمله گندم و جو در میان استانهای برتر کشور قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم همچنین به ظرفیتهای علمی و فناورانه موجود در این بخش اشاره کرد و گفت: استقرار شرکتهای دانشبنیان در مرکز رشد کشاورزی قم زمینه مناسبی برای توسعه فناوریهای نوین و تجاریسازی ایدههای خلاقانه فراهم کرده است.
وی افزود: روند توسعه این مرکز با هدف افزایش سهم دانش در تولیدات کشاورزی و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی استان همچنان ادامه دارد.
چهرگانی در بخش پایانی سخنان خود سرمایه اصلی سازمان جهاد کشاورزی را نیروی انسانی متخصص، متعهد و جهادی دانست و تصریح کرد: کارکنان این مجموعه همانند دوران دفاع مقدس با روحیه خدمترسانی و مسئولیتپذیری در میدان حضور دارند و برای تأمین امنیت غذایی و خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
قم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: اجرای برنامههای تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نظارت مستمر بر بازار موجب شد استان قم در حوزه امنیت غذایی و مدیریت بازار با کمترین چالش مواجه باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، سجاد چهرگانی ظهر دوشنبه در دیدار با آیتالله سیدمحمد سعیدی که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده بسیج مهندسین کشاورزی و جمعی از مدیران، معاونان و رؤسای مراکز تابعه برگزار شد، گزارشی از عملکرد و برنامههای بخش کشاورزی استان ارائه کرد.
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