«روایت علوی» در ایستگاه پایانی؛ هنر به جغرافیا و تاریخ وابسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی «روایت علوی» عصر امروز، سه‌شنبه، ۱۹ خرداد در تالار رودکی برگزار شد.

مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

اجرای این برنامه را رسالت بوذری عهده‌دار بود.

در حین برگزاری، چند قطعه نمایشی نقالی برای حضار اجرا شد و علاوه بر آن یک بوم نقاشی توسط یک هنرمند نقاش در حین اجرای برنامه با طرحی از یکی از نبردهای امام علی (ع) شکل گرفت.

در ادامه کلیپی از فرایند شکل‌گیری نخستین دوره جشنواره برای حضار پخش شد.

دست در دست سازمان تبلیغات اسلامی

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد جلالی دبیر جشنواره ضمن خوشامدگویی به حضار گفت: ما سعی کردیم که هنری کارآمد شکل دهیم. به هنری فکر کردیم که دارای حکمت، کارآمدی و عمومیت باشد. با دوستان هنرمندمان تعدادی اثر تولید کردیم و سپس دست در دست سازمان تبلیغات اسلامی گذاشتیم و آنها هم به معنای واقعی کلمه با ما همکاری کردند. در بازه زمانی کوتاهی فراخوان جشنواره را منتشر کردیم. بسیج هنرمندان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... همگی پای کار آمده‌اند. در ۲۴ ساعت اولیه فراخوان از ۲۱ استان کشور ثبت‌نام داشتیم.

انتظار بیش از ۳۰۰ اثر را نداشتیم

وی افزود: ما به عدد ۳۰۰ اثر و شرکت کننده دل‌خوش کرده بودیم. اما فقط در زمینه هنرهای تجسمی ۴۰۰ اثر رسید. در باقی شاخه‌ها و بخش‌ها نیز عددی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ اثر به طور متوسطه به دستمان رسید. در سرتاسر ایران اسلامی، آن‌چه «روایت علوی» به آن فکر می‌کرد، توسط هنرمندان شرکت کننده به واقعیت بدل شد و به همین دلیل ما مدیون هنرمندان هستیم.

امامت و هنر؛ ۲ جریانی که به هم متصل می‌شوند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی، مدرس حوزه سخنران بعدی اختتامیه بود. وی با حضور روی صحنه، بیان کرد: معمولاً اختتامیه‌ها جای خداقوت و خسته نباشید است. امامت مهم‌ترین زنجیره انسانی تاریخ بشر است. امام مهم‌ترین شخصیت انسانی عصر خودش است. امامت مهم‌ترین رسالت انسانی‌ست، حرکت از ظلمات به نور، کاری است که امامت انجام می‌دهد. امام در هیچ قالبی از قالب‌های بشری نمی‌گنجد. او به بعد فردی و اجتماعی توجه دارد و در هیچ شغل و منسبی قرار نمی‌گیرد. جبهه حق و باطل در دل تاریخ، با محور امامت شکل گرفته است و تناسب میان امامت و هنر، از همین‌جا آغاز می‌شود. هنر نیز مانند امامت، وابسته به جغرافیا و تاریخ نیست. آن‌جایی که زبان‌های دیگر متوقف می‌شوند، هنر است که در گفتگو را به روی دیگری باز می‌کند.

وی افزود: اگر این‌گونه به هنر نگاه کنیم و همان‌گونه به امامت نگاه کنیم، پیوند میان این ۲ رویکرد از همین‌جا آغاز می‌شود. زبان هنر است که می‌تواند عمق حیات انسانی موجود را جلوه بخشد. وقتی حرف از «روایت علوی» می‌زنیم، بر نقطه‌ای دست گذاشته‌ایم که در تعامل و ارتباط با انسان در تمام عرصه‌های حیات است.

در ادامه از دوره ۱۲ جلدی «درسنامه‌های امامت» رونمایی شد.

برنامه با اجرای چند قطعه نقالی دیگر ادامه پیدا کرد.

در ادامه مهدی میرزایی دبیر بخش «لوح علوی» برای خوانش بیانیه‌ای از این بخش جشنواره روی صحنه حاضر شد و بیانیه را قرائت کرد.

مجتبی قانونی یکی از داوران بخش «لوح علوی» نیز با حضور روی صحنه بیانیه‌ای را برای مخاطبان خواند که این بیانیه به تشریح آثار رسیده به دبیرخانه و شیوه داوری هیئت داوران اشاره داشت.

برگزیدگان بخش «لوح علوی»

در بخش نقاشی و نگارگری رتبه‌بندی انجام نشد و سه هنرمند به‌عنوان برگزیده معرفی شدند.

برگزیدگان فریده ورزدار، پریسا محمدی و فرزانه ناصری بودند.

نقاشی و تصویرسازی دیجیتال

مقام اول: میکائیل براتی

مقام دوم: هاجر سلیمی نمین

مقام سوم: کمیل کریمی

تصویرسازی کودک و نوجوان

مقام اول: سعید رزاقی

مقام دوم: زهرا کیانی

مقام سوم: اسماعیل چشرخ

کتیبه‌نگاری

مقام اول: افشین نجفی

مقام دوم: علی فرهاد

مقام سوم: حسینعلی حاجی محمدی

هوش مصنوعی

در بخش هوش مصنوعی نیز رتبه‌بندی انجام نشد و چهار هنرمند به‌عنوان برگزیده معرفی شدند.

برگزیدگان: هدی جهانبخش، حسین اسفندانی، مصطفی شفیعی و زینب محمدیان ولامدهی

سپس محمود حبیبی‌کسبی دبیر بخش شعر جشنواره بیانیه‌ای در مورد اهداف این بخش از جشنواره و سیاستگذاری‌های این بخش، خواند.

حسین ظاهری دبیر بخش نقل جشنواره نیز بیانیه‌ای را برای حضار خواند.

مهدی معماریان دبیر علمی جشنواره نیز پس از ظاهری به خوانش گزارش و بیانیه‌ای پرداخت.

سپس برگزیدگان مابقی بخش‌های جشنواره معرفی شدند.

اعلام برگزیدگان بخش شعر

محور «اصالت تاریخی»

شایسته تقدیر: رضا یزدانی و محمدحسن جمشیدی

رتبه اول: عاطفه جوشقانیان

محور «غدیر انقلاب»

شایسته تقدیر: مصطفی توفیقی و رضا شریفی

رتبه اول: مهدی جهاندار

اعلام برگزیدگان بخش نقل

در این بخش از مسعود شاهنگی و محمدرضا محمدی از استان گلستان به‌عنوان پیشکسوتان عرصه نقل تقدیر شد.

بخش کودک

تمامی شرکت‌کنندگان کودک شایسته تقدیر شناخته شدند.

رتبه اول: سارگل آزادی

رتبه دوم: حسنا جوادی‌پور

رتبه سوم: برصام علیزاده

بخش نوجوان

رتبه اول: ندارد

رتبه دوم: سارینا صیفی

رتبه سوم: علی دریایی

بخش بزرگسال

شایسته تقدیر: حبیبه آزادی و هورا تیلا

رتبه اول: محمد حاج‌محمدی

رتبه دوم: علیرضا متقی

رتبه سوم: مهدی احمدی و امیرحسین دلارام

در پایان این مراسم نیز از رسول میرزاعلی، از چهره‌های شاخص و تأثیرگذار عرصه هنرهای آئینی و روایتگری، تجلیل شد.