تکمیل مدارس نیمه تمام در مراغه سرعت می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری‌راد روز دوشنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: در راستای توسعه عدالت آموزشی و مشارکت خیران ۱۸ مدرسه در حال ساخت است.

وی با اشاره به نقش ارزشمند خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود: باتوجه‌به خدمات ماندگار خیران مدرسه‌ساز در ارتقای فضاهای آموزشی، همایش تجلیل از خیران مدرسه‌ساز شهرستان برگزار شود تا از تلاش‌های انسان‌دوستانه و اثرگذار این عزیزان قدردانی شود.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: برگزاری همایش خیران مدرسه‌ساز تنها یک برنامه تقدیر نیست، بلکه یک حرکت فرهنگی ارزشمند برای ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی و ارج‌نهادن به افرادی است که بی‌منت و خالصانه در مسیر توسعه آموزش‌وپرورش و آینده‌ساز برای فرزندان این شهرستان گام برمی‌دارند.

امیری‌راد با اشاره به اقدامات انجام شده توسط خیران در سال‌های اخیر گفت: حاج ابراهیم عسگریان، مدیرعامل گروه صنعتی کاوه، از جمله خیران برجستهای است که نقش مهمی در توسعه فضاهای آموزشی شهرستان مراغه داشته و در سال‌های اخیر با مشارکت‌درساخت مدارس شهری و روستایی خدمات ارزشمندی ارائه کرده است.

وی افزود: هم اکنون دو مدرسه ۱۲کلاسه و یک مدرسه ۶کلاسه توسط گروه صنعتی کاوه در شهرستان مراغه در حال احداث است که پس از بهره‌برداری، بخشی از نیازهای آموزشی منطقه را برطرف خواهد کرد.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه ،با تأکید بر اهمیت نهضت توسعه عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: این نهضت یکی از رویکردهای مهم دولت وفاق ملی برای ارتقای سرانه فضاهای آموزشی، کاهش نابرابری‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی در مناطق مختلف کشور است که در شهرستان مراغه نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر توسعه و تکمیل فضاهای آموزشی، توجه به کیفیت‌بخشی آموزشی، ارتقای شاخص‌های تعلیم‌وتربیت و فراهم‌سازی محیطی مناسب برای یادگیری دانش‌آموزان باید در اولویت برنامه‌های آموزش‌وپرورش قرار گیرد.

امیری راد تصریح کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌های آموزشی و به‌رهگیری از ظرفیت خیران، دستگاه‌های اجرایی و مشارکت‌های مردمی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی در شهرستان مراغه باشد.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان مراغه، در این جلسه، با اشاره به روند مطلوب اجرای طرح‌های عمرانی آموزشی در سطح شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸ پروژه آموزشی در نقاط مختلف شهرستان در دست‌ساخت بوده و بخشی از این پروژه‌ها در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

علی نریمانی بیان داشت: در کنار پروژه‌های در حال اجرا، چهار طرح جدید نیز در مرحله عقد قرارداد و آماده‌سازی برای آغاز عملیات اجرایی قرار دارد که شامل مدرسه روستای کهق با مشارکت اهالی روستا، مدرسه شهید اکرمی با مشارکت خیر نیک‌اندیش حاج عطوف خیرالهی، مدرسه ۶ کلاسه روستای داش‌آتان با مشارکت خانواده مرحوم حاج خلیلی و مدرسه ۱۲ کلاسه برکت است که مراحل تهیه نقشه آن در حال انجام می‌باشد.