آخرین وضعیت بازیکنی که دو بار سکته قلبی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کریستین اریکسن کاپیتان تیم ملی فوتبال دانمارک در جریان دیدار تیمش مقابل اوکراین برای دومین بار در دوران حرفه ای اش دچار حمله قلبی شد و بازی به دلیل این اتفاق نیمه کاره به پایان رسید. اریکسون چند سال پیش و در مسابقات یورو هم دچار سکته قلبی شده بود.

فدراسیون فوتبال این کشور روز دوشنبه اعلام کرد که کریستین اریکسن، هافبک ۳۴ ساله تیم ملی دانمارک که پس از ایست قلبی در سال ۲۰۲۱ تحت عمل کاشت دستگاه تنظیم‌کننده ضربان قلب قرار گرفته بود، پس از حادثه‌ای که روز یکشنبه در جریان یک دیدار دوستانه رخ داد، شرایط خوبی دارد.

مورتن بوسن پزشک تیم ملی دانمارک، در بیانیه‌ای که از سوی فدراسیون فوتبال این کشور منتشر شد، گفت: امروز صبح با کریستین صحبت کردم. او در وضعیت خوبی قرار دارد، در کنار خانواده‌اش است و روحیه بالایی دارد. انتظار داریم به‌زودی اجازه ترخیص از بیمارستان و بازگشت به خانه را دریافت کند.

با این حال، اطلاعاتی درباره علت دقیق زمین خوردن اریکسن یا تأثیر احتمالی این اتفاق بر ادامه دوران حرفه‌ای او منتشر نشده است.

اریکسن در دقیقه ۶۴ دیدار دوستانه تیم ملی دانمارک مقابل تیم ملی اوکراین، زمانی که دانمارک با نتیجه ۲ بر یک پیش بود، روی زمین افتاد. کادر پزشکی بلافاصله وارد زمین شد و داور مسابقه که در شهر اودنسه برگزار می‌شد، بازی را حدود ۱۵ دقیقه متوقف کرد.

این بازیکن پس از دریافت خدمات پزشکی، با پای خود زمین مسابقه را ترک کرد و سپس برای انجام بررسی‌های بیشتر به بیمارستان دانشگاه اودنسه منتقل شد.

این حادثه بار دیگر خاطرات تلخ رقابت‌های یورو ۲۰۲۰ را زنده کرد؛ جایی که اریکسن در دیدار افتتاحیه دانمارک مقابل فنلاند در کپنهاگ دچار ایست قلبی شد. او پس از آن حادثه تحت عمل کاشت دستگاه دفیبریلاتور قلبی قرار گرفت و حدود هشت ماه بعد، در اوایل سال ۲۰۲۲، به میادین فوتبال بازگشت.