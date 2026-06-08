به گزارش خبرنگار مهر، مریم احسان‌پور رئیس اداره بررسی آلودگی و زیست‌بوم‌های دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان عصر یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به شعار جهانی سال ۲۰۲۶ با عنوان «بازاندیشی فراتر از جهانی که می‌شناسیم، رابطه‌ای نو با اقیانوس»، اظهار کرد: این شعار به زیبایی بیانگر این واقعیت است که حیات بشر از دریاها و اقیانوس‌ها سرچشمه می‌گیرد و توجه به حفاظت از این منابع ارزشمند ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان با برخورداری از ۲ هزار و ۲۳۸ کیلومتر خط ساحلی، بیشترین طول سواحل کشور را در اختیار دارد، افزود: این ظرفیت عظیم یک موهبت الهی است که باید با برنامه‌ریزی و مشارکت همگانی از آن صیانت شود.

رئیس اداره بررسی آلودگی و زیست‌بوم‌های دریایی محیط زیست هرمزگان در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین تهدیدهای زیست محیطی دریاها، گفت: آلودگی‌های نفتی همواره یکی از چالش‌های جدی خلیج فارس بوده است، آلودگی‌هایی که می‌تواند ناشی از ضعف مدیریت در صنایع، فعالیت‌های کشتیرانی، شکستگی خطوط انتقال، نشت لوله‌ها و یا حوادث ناگهانی باشد.

احسان‌پور با اشاره به تأثیرات جنگ اخیر بر بخشی از مناطق دریایی خلیج فارس افزود: اگرچه آلودگی‌های نفتی در برخی مناطق تشدید شده است، اما این تنها تهدید پیش روی محیط زیست دریایی نیست.

وی مهم‌ترین تهدید سلامت عمومی و محیط زیست دریایی را ورود فاضلاب‌های شهری و صنعتی به دریا دانست و تصریح کرد: متأسفانه این معضل به ویژه در شهرستان بندرعباس وجود داشته است، اما با پیگیری‌های مستمر اداره کل حفاظت محیط زیست و استانداری هرمزگان اقدامات مؤثری برای رفع آن در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال بخش عمده این مشکل برطرف شود.

رئیس اداره بررسی آلودگی و زیست‌بوم‌های دریایی محیط زیست هرمزگان با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از محیط زیست، خاطرنشان کرد: حفظ محیط زیست صرفاً وظیفه یک یا چند دستگاه اجرایی نیست و مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: هر شهروندی که از سواحل و مواهب طبیعی استفاده می‌کند، در قبال پاکیزگی و حفاظت از آن نیز مسئول است، همان‌گونه که نسبت به نظافت خانه و محیط زندگی خود احساس مسئولیت دارد.

احسان‌پور با اشاره به تأثیر اقدامات فرهنگی و آموزشی در سال‌های اخیر، گفت: خوشبختانه با افزایش آگاهی عمومی، اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس، فعالیت تشکل‌های مردمی و مشارکت داوطلبانه شهروندان در پاکسازی سواحل، بسیاری از مشکلات نسبت به گذشته کاهش یافته و شاهد پیشرفت چشمگیری در این حوزه هستیم.

وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان هر سال برنامه‌های عملیاتی متعددی در حوزه آموزش و پاکسازی سواحل اجرا می‌کند و کارشناسان این مجموعه با حضور در شهرستان‌ها، دوره‌های آموزشی ویژه گروه‌های مختلف از جمله صیادان، زنان خانه‌دار، دانش‌آموزان و مدیران را برگزار می‌کنند.

رئیس اداره بررسی آلودگی و زیست‌بوم‌های دریایی محیط زیست هرمزگان در پایان یکی از منابع مهم آلودگی زباله در سواحل را فعالیت برخی شناورها و کشتی‌ها عنوان کرد و گفت: بخشی از زباله‌هایی که در سواحل مشاهده می‌شود، از طریق دریا و به واسطه جریانات جزر و مد از شناورها و کشتی‌هایی که در لنگرگاه‌ها یا مسیرهای دریایی تردد می‌کنند به ساحل منتقل می‌شود و ضرورت دارد مدیریت پسماند در ناوگان دریایی با جدیت بیشتری دنبال شود.