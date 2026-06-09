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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۱

کنعانی مقدم: ایران به خوبی ثابت کرد پشتیبان جبهه مقاومت است

کنعانی مقدم: ایران به خوبی ثابت کرد پشتیبان جبهه مقاومت است

دبیرکل حزب سبز گفت: موضوع لبنان، مقاومت و وحدت ساحات یکی از آن نقاط عطف آزمایش ایران در حمایت از مقاومت بود که به‌ خوبی توانست نمره قبولی بگیرد و ثابت کند ما همراه جبهه مقاومت هستیم.

حسین کنعانی مقدم کارشناس و فعال سیاسی و دبیرکل حزب سبز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تحولات ۲۴ ساعت گذشته منطقه که منجر به حمله موشکی کشورمان به سرزمین‌های اشغالی شد، اظهار کرد: جنگ اراده‌ها همیشه در مواقعی است که باید مشاهده کرد طرفین تا چه میزان در اراده‌شان راسخ و محکم هستند، زیرا مورد محک و آزمایش قرار گیرند تا طرف مقابل بتواند امتیازهایی را که باید بدهد یا بگیرد را در محاسبات خود برآورد کند.

وی‌افزود: موضوع لبنان ، مقاومت و وحدت ساحات یکی از آن نقاط عطف آزمایش ایران در جهت حمایت از مقاومت بود که به‌خوبی توانست نمره قبولی بگیرد و به آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و دنیا ثابت کند که ما با هم‌پیمانان خود و کسانی که در جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی هستند، همراه هستیم.

رژیم صهیونیستی مجبور به تغییر محاسبات خود در رابطه با توانایی ایران شد

این کارشناس سیاسی تاکید کرد: این حمایت ایران هم برای مردم لبنان و نیز برای مسلمانان جهان بسیار مهم بود؛ ضمن آنکه رژیم صهیونیستی مجبور شد توانایی جمهوری اسلامی برای پاسخ به تهدیدات خود را مشاهده کرده و در محاسبات خود تجدید نظر کند. از طرفی نتانیاهو چاره‌ای جز عقب‌نشینی از لبنان ندارد و چنانچه ما متحد و پیوسته باشیم، این امر یک صفحه زرین در تاریخ مقاومت خواهد بود، زیرا مقاومت می تواند در زمان های مورد نیاز ضربات سنگین به دشمن وارد کند.

وی ادامه داد: باید گفت رژیم صهیونسیتی برآورد درستی از توان پاسخگویی ایران نداشت و فکر می‌کرد این سخنانی که ترامپ می‌زند که بر اساس آن، ایران دیگر قدرت پدافندی ، موشکی ، هوایی ، پهپادی و دریایی ندارد، لذا نمی‌تواند پاسخ نقض آتش بس ها در لبنان را بدهد؛ آنها تحلیلشان این بود که اگر ضاحیه و بیروت را هم [بزنند]، حداکثر حزب‌الله پاسخ خواهد داد اما دیدند این گونه نیست و ایران پاسخ محکم می دهد.

کد مطلب 6854134
رامین عبداله شاهی

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