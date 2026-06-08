برابری: امسال ۸۰۰ روستا بازار در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی برابری بعد از ظهر دوشنبه در بازدید و افتتاح روستا بازار در خوی، اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی با در اختیار داشتن ظرفیت‌های گسترده، جایگاه ویژه‌ای در تامین مایحتاج عمومی دارد و بهره‌گیری از فروشگاه‌های تحت پوشش برای عرضه کالا با قیمت مناسب، از اولویت‌های راهبردی این سازمان است.

وی با ارزیابی مثبت از زیرساخت‌های اتحادیه‌ها و اداره تعاون روستایی خوی، بر ایجاد مراکز منسجم و یکپارچه توزیع محصولات تاکید کرد و افزود: توسعه روستابازارها با محوریت بارانداز کالاهای کشاورزی و عرضه مستقیم محصولاتِ تشکل‌های تعاونی، بهترین راهکار برای کوتاه کردن دست واسطه‌ها و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه با اشاره به لزوم بهره‌وری حداکثری از امکانات موجود، تصریح کرد: اجاره‌داری زیرساخت‌های متعلق به تشکل‌ها ممنوع بوده و تمام منابع باید در مسیر ارزش‌آفرینی و ارتقای خدمات‌رسانی به جامعه روستایی و مصرف‌کنندگان شهری هدایت شود.

برابری خاطرنشان کرد: نظارت بر نحوه توزیع کالاها و مدیریت بهینه منابع، از برنامه‌های جدی سازمان در راستای تقویت زنجیره تأمین در شبکه تعاون روستایی است.

برابری ایجاد پل ارتباطی بین تولید با مصرف را با کمترین شکاف قیمتی یکی دیگر از مزایای این روستابازارها عنوان کرد و افزود: در کنار این روستابازارها باراندازهایی ایجاد خواهد شد که محصولات کشاورزی که تولید کنندگان در استان تولید می‌کنند، در شرایط اوج برداشت به استان‌های دیگر کشور نیز رسانده شود.

وی خاطرنشان کرد: تابه حال ۶۰۰ روستابازار در سطح کشور افتتاح شده و ۸۰۰ روستابازار دیگر نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ و سه هزار روستا بازار نیز تا پایان برنامه هفتم توسعه ایجاد می‌شود.