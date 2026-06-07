به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدیان روز یکشنبه اظهار کرد: نوغانداری از دیرباز در شهرستان خداآفرین رواج داشته و امسال ۷۵ جعبه تخم نوغان در میان ۷۴ نفر از زنان روستایی توزیع شده است.
وی افزود:پیشبینی میشود از این میزان تخم توزیع شده بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پیلهتر برداشت شود.
محمدیان با اشاره به تضمین بازار فروش برای تولیدکنندگان تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی پیشبینی شده برای هر کیلوگرم پیله تر ۶ میلیون و ۵۰ هزار ریال است که توسط اتحادیه نوغانداری جلفا خریداری خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین درباره طول دوره تولید گفت: دوره پرورش کرم ابریشم از مرحله تخم تا تولید پیلهتر حدود ۴۰ تا ۴۵ روز به طول میانجامد.
وی در خصوص حمایتهای دولتی از این بخش بیان کرد: در راستای توسعه و حمایت از نوغانداری، چهار هزار اصله نهال توت اصلاحشده به صورت رایگان در میان بهرهبرداران توزیع شده است.
محمدیان اضافه کرد: به منظور ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از مشاغل خانگی، مبلغ ۱۷ میلیارد ریال تسهیلات به زنان شاغل در این بخش پرداخت شد.
وی بیان برنامههای توسعهای آینده صنعت نوغانداری گفت: توسعه نوغانداری در قالب تعاونیهای تولید روستایی و همکاری با نهادهایی نظیر بنیاد برکت جهت ارائه تسهیلات بیشتر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به آمار اشتغال در این حوزه یادآور شد: امسال ۷۴ نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند و در هر خانواده نیز بیش از دو نفر به صورت غیرمستقیم و مستمر فعالیت میکنند.
محمدیان خاطرنشان کرد:سال گذشته یکی از بهرهبرداران این شهرستان با حمایت بخش ترویج و امور دام به عنوان تولیدکننده نمونه کشوری انتخاب شد که این موفقیت انگیزه مضاعفی برای مشارکت زنان در ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است.
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