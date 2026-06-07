  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

پیش‌بینی تولید بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پیله‌تر ابریشم در خداآفرین

پیش‌بینی تولید بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پیله‌تر ابریشم در خداآفرین

خداآفرین- مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین در استان آذربایجان شرقی از پیش‌بینی تولید بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پیله‌تر ابریشم در این شهرستان در سال زراعی امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدیان روز یکشنبه اظهار کرد: نوغانداری از دیرباز در شهرستان خداآفرین رواج داشته و امسال ۷۵ جعبه تخم نوغان در میان ۷۴ نفر از زنان روستایی توزیع شده است.

وی افزود:پیش‌بینی می‌شود از این میزان تخم توزیع شده بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پیله‌تر برداشت شود.

محمدیان با اشاره به تضمین بازار فروش برای تولیدکنندگان تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی پیش‌بینی‌ شده برای هر کیلوگرم پیله تر ۶ میلیون و ۵۰ هزار ریال است که توسط اتحادیه نوغانداری جلفا خریداری خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین درباره طول دوره تولید گفت: دوره پرورش کرم ابریشم از مرحله تخم تا تولید پیله‌تر حدود ۴۰ تا ۴۵ روز به طول می‌انجامد.

وی در خصوص حمایت‌های دولتی از این بخش بیان کرد: در راستای توسعه و حمایت از نوغانداری، چهار هزار اصله نهال توت اصلاح‌شده به صورت رایگان در میان بهره‌برداران توزیع شده است.

محمدیان اضافه کرد: به منظور ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از مشاغل خانگی، مبلغ ۱۷ میلیارد ریال تسهیلات به زنان شاغل در این بخش پرداخت شد.

وی بیان برنامه‌های توسعه‌ای آینده صنعت نوغانداری گفت: توسعه نوغانداری در قالب تعاونی‌های تولید روستایی و همکاری با نهادهایی نظیر بنیاد برکت جهت ارائه تسهیلات بیشتر در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به آمار اشتغال در این حوزه یادآور شد: امسال ۷۴ نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند و در هر خانواده نیز بیش از دو نفر به صورت غیرمستقیم و مستمر فعالیت می‌کنند.

محمدیان خاطرنشان کرد:سال گذشته یکی از بهره‌برداران این شهرستان با حمایت بخش ترویج و امور دام به عنوان تولیدکننده نمونه کشوری انتخاب شد که این موفقیت انگیزه مضاعفی برای مشارکت زنان در ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است.

کد مطلب 6852552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها