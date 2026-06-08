به گزارش خبرنگار مهر،غلامحسین زیبا بعد از ظهر دوشنبه در نشست حفظ و احیای ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان و با هدف توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی منطقه، اظهار کرد: ساختمان قدیم گمرک کنگان از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی شهرستان به شمار می‌رود که می‌تواند پس از احیا و بازآفرینی، به مرکزی برای معرفی فرهنگ، آداب و رسوم مردم منطقه و همچنین محلی برای عرضه و معرفی توانمندی‌های هنرمندان و صنعتگران بومی تبدیل شود.

وی افزود: راه‌اندازی موزه مردم‌شناسی و ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی در این مجموعه، ضمن حفظ هویت تاریخی شهرستان، نقش مؤثری در رونق گردشگری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و حمایت از فعالان حوزه صنایع‌دستی خواهد داشت.

در این نشست که با حضور مدیرکل گمرکات استان بوشهر،مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر،رییس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان کنگان، اعضای شورای اسلامی شهر کنگان، شهردار کنگان، و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد، موضوع واگذاری ساختمان قدیم گمرک کنگان به‌عنوان یکی از بناهای تاریخی و ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کشور مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای احیاء، مرمت و بهره‌برداری فرهنگی از این بنای ارزشمند مورد بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه، حاضران بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تسریع در فرآیند واگذاری، مرمت و بهره‌برداری از این بنای تاریخی تأکید کردند.