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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

علت به صدا درآمدن آژیر هشدار در پایگاه هوایی عربستان چه بود؟

علت به صدا درآمدن آژیر هشدار در پایگاه هوایی عربستان چه بود؟

سخنگوی وزارت دفاع عربستان با اشاره به شنیده شدن صدای آژیر در استان «الخرج» ، جزئیات آن را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، ترکی المالکی، سخنگوی وزارت دفاع عربستان امروز دوشنبه حمله به پایگاه هوایی سلطان را تکذیب کرد.

وی گفت که اخبار منتشر شده درباره حمله به پایگاه هوایی سلطان در استان الخرج نادرست است.

المالکی افزود که به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در استان الخرج طی بامداد امروز، یک اقدام پیشگیرانه در پی شلیک موشک بالستیک از یمن بود که در نزدیکی مرزها ناپدید شد.

سخنگوی وزارت دفاع عربستان اشاره کرد که تحقیقات درخصوص شناسایی جزئیات به صدا در آمدن آژیرهای هشدار همچنان ادامه دارد.

پیشتر برخی منابع اشاره کرده بودند که صدای انفجارهایی در پایگاه هوایی سلطان شنیده شده است.

کد مطلب 6854269

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