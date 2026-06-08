توقیف ۵ محموله مرغ زنده خارج از شبکه توزیع در ایلام

جلال یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه استان و در پی هماهنگی میان دستگاههای نظارتی، پنج محموله مرغ زنده که خارج از ضوابط قانونی در حال جابهجایی بودند، شناسایی و توقیف شدند.
وی افزود: این عملیات شامگاه شنبه ۱۶ خردادماه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره دامپزشکی شهرستان ایلام و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درهشهر انجام شد.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به میزان مرغ کشفشده گفت: در این عملیات در مجموع ۶ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم مرغ زنده کشف و ضبط شد که ارزش ریالی آن حدود ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است.
یوسفی ادامه داد: پس از توقیف این محمولهها، برای جلوگیری از بروز کمبود در بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، مرغهای کشفشده با نظارت دستگاههای مسئول به کشتارگاههای طیور داخل استان منتقل شدند.
وی با تأکید بر حساسیت دستگاههای متولی در تأمین پایدار امنیت غذایی تصریح کرد: پرونده متخلفان پس از تکمیل مستندات جهت رسیدگی قانونی و صدور احکام لازم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: دستگاههای نظارتی با رصد مستمر بازار، با هرگونه تخلف و اقداماتی که منجر به اخلال در شبکه توزیع کالاهای اساسی و نوسان در بازار شود، برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت.
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