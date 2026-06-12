به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به مصوبات جلسات هماهنگی برگزاری مراسم‌های دهه اول محرم، بر ضرورت استمرار فعالیت هیئات مذهبی در محلات و سطح شهر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تجمعات شبانه نیز در این ایام به صورت منظم و مستمر برگزار خواهد شد، افزود: هدف از این برنامه‌ریزی، ایجاد انسجام بیشتر میان هیئات مذهبی و تسهیل حضور عزاداران در برنامه‌های محوری و تجمعات مرکزی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: پیشنهاد شده هیئات مذهبی در صورت امکان زمان برگزاری برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که امکان حضور اعضای هیئات در تجمعات شبانه نیز فراهم شود و در این زمینه هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

حجت‌الاسلام چقامیرزایی تصریح کرد: در مواردی که تغییر زمان برگزاری هیئات امکان‌پذیر نباشد، باید ضمن حفظ فعالیت‌های محلی، از ظرفیت‌های مشترک برای هم‌افزایی با تجمعات مرکزی استفاده شود تا هیچ هیئتی در این ایام تعطیل نشود.

وی با تأکید بر استفاده از نمادهای دینی و انقلابی در مراسم‌ها گفت: استفاده از پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم جبهه مقاومت و همچنین بهره‌گیری از اشعار و محتوای حماسی متناسب با فضای محرم و شرایط روز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: سخنرانان و مداحان نیز باید با توجه به مسائل روز جامعه، مفاهیم عاشورایی را با نیازهای امروز تطبیق داده و در جهت روشنگری و ارتقای بصیرت عمومی حرکت کنند.

وی در پایان با اشاره به برگزاری اجتماع اصلی شبانه در میدان آیت‌الله کاشانی اظهار کرد: این مراسم در دهه اول محرم از ساعت ۲۱ تا ۲۳ برگزار خواهد شد و به عنوان تجمع محوری هیئات مذهبی استان با حضور سخنرانان و مداحان برجسته برگزار می‌شود.