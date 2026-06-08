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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

پساب تصفیه‌خانه زندان‌های لرستان عاری از هرگونه آلودگی است

پساب تصفیه‌خانه زندان‌های لرستان عاری از هرگونه آلودگی است

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان تأکید کرد: پساب تصفیه‌خانه زندان‌های این استان عاری از هرگونه آلودگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی شامگاه دوشنبه در حاشیه جلسه ویژه با محوریت هدایت اصولی پساب تصفیه‌خانه زندان‌های لرستان، اظهار داشت: بر اساس آنالیزهای دقیقی که سازمان محیط‌زیست انجام داده، این پساب عاری از هر نوع آلودگی بوده و گزینه مناسبی برای مصارف ثانویه محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: باتوجه‌به درخواست اداره کل زندان‌های لرستان برای هدایت پساب تصفیه‌شده، جلسه‌ای با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط شامل محیط‌زیست، آبفا، راهداری و دفتر امور روستایی استانداری در حوزه معاونت عمرانی برگزار شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: در این جلسه مقرر شد، مسیر انتقال این پساب به سمت رودخانه با انجام بازدید میدانی مشترک توسط چهار دستگاه یادشده، به طور دقیق کارشناسی شود. همچنین دستگاه‌های مربوطه موظف شدند همکاری لازم را برای اجرایی‌شدن این طرح به عمل‌آورند.

مجیدی با قدردانی از اقدام ارزشمند اداره کل زندان‌های استان در راستای تصفیه و آماده‌سازی این پساب، تصریح کرد: بر اساس آنالیزهای دقیقی که سازمان محیط‌زیست انجام داده، این پساب عاری از هر نوع آلودگی بوده و گزینه مناسبی مصارف ثانویه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به مزیت‌های این طرح، تأکید کرد: هدف نهایی، هدایت این حجم آب تصفیه‌شده به سمت رودخانه و در دسترس قراردادن آن برای واحدهای کشاورزی و صنعتی است تا در صورت نیاز، بتوانند از این منبع پایدار استفاده بهینه را ببرند.

کد مطلب 6854415

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