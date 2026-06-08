پرورش ماهی در قفس در سد «هاله» کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند شامگاه دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: پایش فنی و نظارت شیلات استان بر ظرفیتهای تولید در سد «هاله» انجام شد.
وی با اشاره به بررسی دقیق وضعیت عملیاتی قفسهای مستقر در سد «هاله»، عنوان کرد: کارشناسان حاضر در محل، ضمن پایش سلامت زیستمحیطی آبزیان و بررسی کیفیت آب و شرایط نگهداری، روند فعالیت بهرهبرداران و میزان انطباق آنها با پروتکلهای فنی را مورد ارزیابی قرار دادند.
مدیرکل شیلات لرستان با تأکید بر اینکه در جریان این بازرسی، بر اهمیت حفظ تعادل اکولوژیک و رعایت اصول توسعه پایدار تأکید شد و گفت: ارتقای تولید در بخش پرورش ماهی در قفس، نباید با آسیب به محیطزیست سد همراه باشد، لذا رعایت استانداردهای بهداشتی و مدیریتی، از ارکان اصلی حمایتهای سازمان در این حوزه است.
بیرانوند، گفت: این امر فرصتی برای شناسایی چالشهای فنی و لجستیکی بهرهبرداران در منطقه فراهم میآورد، هدف نهایی این پایشها، مدیریت ریسکها و شناسایی فرصتهای موجود برای افزایش ظرفیت تولید و در نهایت، تبدیلشدن به یکی از قطبهای اقتصادی تولید پروتئین در شهرستان کوهدشت است.
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