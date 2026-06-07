https://mehrnews.com/x3cgq6 ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6853389 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵ شب نود و نهم از اقتدار حضور مردم در شهرستان خمین خمین- در این ویدئو شب نود و نهم از اقتدار حضور مردم در شهرستان خمین را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6853389 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم اراک در نود و نهمین شب حماسه و مقاومت حضور پرشور مردم محلات در نود و هشتمین شب حماسه و مقاومت اجتماع حماسی مردم ساوه در نود و هشتمین شب لبیک به فرمان رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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