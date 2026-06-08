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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

واگذاری زمین به ۹۰ خانوار عجب‌شیری

واگذاری زمین به ۹۰ خانوار عجب‌شیری

عجب شیر- همزمان با اعلام رتبه نخست کشوری آذربایجان شرقی در نظارت بر مقررات ملی ساختمان ۹۰ قطعه زمین به خانواده‌های عجب‌شیری واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه در این مراسم ۹۰ خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت، قطعات خود را تحویل گرفتند. از این تعداد ۷۶ خانوار شهری و ۱۴ خانوار روستایی هستند.

این واگذاری در ادامه سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده است.

نجفیان مدیرکل راه و شهرسازی استان در این مراسم آذربایجان شرقی را دارای «رتبه نخست کشور در حوزه نظارت عالی و کنترل مقررات ملی ساختمان» اعلام کرد. این موفقیت در حالی محقق شده که عجب‌شیر پیش‌تر نیز در تحویل مسکن به خانواده‌های مشمول این طرح، رتبه نخست استانی را به خود اختصاص داده بود.

کد مطلب 6854051

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