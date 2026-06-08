به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه در این مراسم ۹۰ خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت، قطعات خود را تحویل گرفتند. از این تعداد ۷۶ خانوار شهری و ۱۴ خانوار روستایی هستند.

این واگذاری در ادامه سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده است.

نجفیان مدیرکل راه و شهرسازی استان در این مراسم آذربایجان شرقی را دارای «رتبه نخست کشور در حوزه نظارت عالی و کنترل مقررات ملی ساختمان» اعلام کرد. این موفقیت در حالی محقق شده که عجب‌شیر پیش‌تر نیز در تحویل مسکن به خانواده‌های مشمول این طرح، رتبه نخست استانی را به خود اختصاص داده بود.