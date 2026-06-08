به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا پناهی روا در بازدید از پروژه مدرسهسازی در حال ساخت روستای ویر شهرستان سلطانیه، افزود: تسریع در رفع موانع اجرایی و تکمیل فضاهای آموزشی، ضرورتی مهم برای پاسخگویی به نیاز دانشآموزان مناطق پرتراکم است.
نماینده وزیر در نظارت بر اجرای پروژه مهر استان زنجان با اشاره به تراکم بالای دانشآموزی در روستای ویر، اظهار داشت: با توجه به نیاز آموزشی این منطقه و ضرورت تأمین فضای مناسب برای تحصیل دانشآموزان، تکمیل این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مشکلات و موانع موجود با جدیت بیشتری مورد پیگیری و حلوفصل قرار گیرد تا روند اجرا با سرعت مناسبتری ادامه یابد.
وی اضافه کرد: توسعه فضاهای آموزشی در مناطق دارای جمعیت دانشآموزی بالا از موضوعات مهم در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات تربیتی است و در چنین شرایطی، هماهنگی بینبخشی، پیگیری مستمر و برنامهریزی دقیق میتواند نقش تعیینکنندهای در بهرهبرداری هرچه سریعتر از پروژههای در حال ساخت داشته باشد.
پناهیروا بر ضرورت تسریع بر رفع مسائل اجرایی این پروژه تأکید کرد و گفت: انتظار میرود با همافزایی مجموعههای مسئول و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، زمینه تکمیل این فضای آموزشی در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود تا دانشآموزان روستای ویر از امکانات مناسبتری برای ادامه تحصیل بهرهمند شوند.
نظر شما