به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رستمی در آیین افتتاحیه کارگاه گره‌چینی در بوشهر با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار نفر در بخش صنایع‌دستی استان فعالیت دارند، اظهار کرد: اگرچه ارزش افزوده اقتصادی این بخش هنوز متناسب با ظرفیت اشتغال آن نیست، اما صنایع‌دستی از منظر عدالت فضایی، اشتغال خانگی، اشتغال روستایی و مشارکت بانوان اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: از حدود ۱۷ هزار پروانه صنایع‌دستی صادرشده در استان، حدود ۱۶ هزار پروانه مربوط به بانوان است و این موضوع نشان می‌دهد صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای توسعه اشتغال بانوان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، محسوب می‌شود.

رستمی با تأکید بر ضرورت حمایت بیمه‌ای از فعالان صنایع‌دستی گفت: یکی از موضوعات مهم و همیشگی در این حوزه، بیمه فعالان صنایع‌دستی است که هماهنگی‌هایی با بخش‌های مختلف بیمه‌ای انجام شده و ظرفیت بیمه روستاییان و عشایر می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه بخش قابل توجهی از صنایع‌دستی استان در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر فعال است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در ادامه به ظرفیت کارگاه گره‌چینی مورد بازدید اشاره کرد و افزود: این کارگاه که در گذشته به‌صورت سنتی و در چند نسل در بافت قدیم بوشهر فعال بوده، امروز به یک کارگاه صنعتی تبدیل شده و در مساحتی بالغ بر هزار و ۵۰۰ مترمربع فعالیت می‌کند که حدود ۵۰۰ مترمربع آن به فضای کارگاهی اختصاص دارد.