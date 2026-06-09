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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۷

۹۴ درصد پروانه‌های صنایع‌دستی صادرشده در بوشهر مربوط به بانوان است

۹۴ درصد پروانه‌های صنایع‌دستی صادرشده در بوشهر مربوط به بانوان است

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: از حدود ۱۷ هزار پروانه صنایع‌دستی صادرشده در استان، حدود ۱۶ هزار پروانه مربوط به بانوان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رستمی در آیین افتتاحیه کارگاه گره‌چینی در بوشهر با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار نفر در بخش صنایع‌دستی استان فعالیت دارند، اظهار کرد: اگرچه ارزش افزوده اقتصادی این بخش هنوز متناسب با ظرفیت اشتغال آن نیست، اما صنایع‌دستی از منظر عدالت فضایی، اشتغال خانگی، اشتغال روستایی و مشارکت بانوان اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: از حدود ۱۷ هزار پروانه صنایع‌دستی صادرشده در استان، حدود ۱۶ هزار پروانه مربوط به بانوان است و این موضوع نشان می‌دهد صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای توسعه اشتغال بانوان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، محسوب می‌شود.

رستمی با تأکید بر ضرورت حمایت بیمه‌ای از فعالان صنایع‌دستی گفت: یکی از موضوعات مهم و همیشگی در این حوزه، بیمه فعالان صنایع‌دستی است که هماهنگی‌هایی با بخش‌های مختلف بیمه‌ای انجام شده و ظرفیت بیمه روستاییان و عشایر می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه بخش قابل توجهی از صنایع‌دستی استان در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر فعال است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در ادامه به ظرفیت کارگاه گره‌چینی مورد بازدید اشاره کرد و افزود: این کارگاه که در گذشته به‌صورت سنتی و در چند نسل در بافت قدیم بوشهر فعال بوده، امروز به یک کارگاه صنعتی تبدیل شده و در مساحتی بالغ بر هزار و ۵۰۰ مترمربع فعالیت می‌کند که حدود ۵۰۰ مترمربع آن به فضای کارگاهی اختصاص دارد.

کد مطلب 6854621

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