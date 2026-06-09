تحقیق و تفحص از «دارو» کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته موضوع حذف قیمت از روی بسته های دارویی، با واکنش سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مواجه شد و این استراتژی را در راستای مبارزه با جان بیماران، خواند. همچنین، تشدید کمبودهای دارویی و افزایش سرسام آور برخی اقلام دارویی، باعث شد تا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اولین کارت زرد را به سازمان غذا و دارو نشان دهد. اما، ماجرا به همین جا ختم نشد و موضوع تحقیق و تفحص از حوزه دارو نیز در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته است.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، با انتقاد از افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برخی داروها و اشاره به فعالیت مافیای دارو، از آغاز تحقیق و تفحص برای مقابله با رانت و انحصار خبر داد.
وی این موضوع را در نشست نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در ستاد سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد، مطرح کرد و گفت: ما در حوزه سلامت با مشکلات جدی مواجه هستیم و با وجود تمام تلاشهایی که انجام شده، هنوز نتوانستهایم رضایتمندی مردم را در این بخش تأمین کنیم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به ضرورت افزایش حمایتهای بیمهای، افزود: متأسفانه در حوزه دارو با مشکلات جدی مواجه هستیم. افزایش بیرویه قیمت برخی داروها به گونهای بوده که قیمت بعضی اقلام تا ۳۰۰ و حتی ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی داروها عملاً در بازار یافت نمیشوند و بسیاری از شرکتهای دارویی به دلیل پایین بودن حاشیه سود، تمایلی به تولید برخی اقلام ندارند. در حال حاضر تعداد زیادی از بیماران، به ویژه بیماران حوزه روانپزشکی، با کمبود داروهای مورد نیاز خود مواجه هستند و متخصصان روانپزشکی نیز بارها اعلام کردهاند که بسیاری از داروهای مورد نیاز بیماران در بازار موجود نیست.
شهریاری گفت: زمانی که علت این موضوع را پیگیری میکنیم، عنوان میشود که به دلیل پایین بودن حاشیه سود، تولید این داروها برای برخی شرکتها صرفه اقتصادی ندارد. این در حالی است که اگر برای برخی داروها افزایش قیمت و حاشیه سود در نظر گرفته میشود، شرکتها باید موظف باشند داروهایی را که سود کمتری دارند نیز تولید کنند و نمیتوان صرفاً بر اساس میزان سودآوری درباره تولید یا عدم تولید دارو تصمیمگیری کرد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی بخشهای مدیریتی در حوزه دارو، افزود: متأسفانه اراده جدی برای مدیریت این وضعیت وجود ندارد. شرایط جنگی با شرایط عادی تفاوت دارد و در چنین شرایطی امکان پیگیری و برخورد جدی با افرادی که با اقدامات خود برای مردم در حوزه سلامت مشکل ایجاد میکنند، وجود دارد، اما متأسفانه این اتفاق به اندازه کافی رخ نمیدهد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از قرار گرفتن تحقیق و تفحص در این حوزه در دستور کار خبر داد و گفت: اعتقاد ما بر این است که مافیای دارو یکی از مشکلات جدی وزارت بهداشت است که باید اصلاح شود.
شهریاری افزود: این مسئله ارتباطی به جنگ ندارد و از سالهای گذشته نیز وجود داشته است اکنون نیز همچنان ادامه دارد و چه بسا شرایط جنگی باعث شود ابعاد آن بیشتر نمایان شود.
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