مهدی جمالی نژاد در حاشیه آئین تجلیل از هنرمندان صنایع دستی کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهد صنایع دستی در ایران استات اصفهات و شهر کاشان است.

وی با بیان اینکه روزهای دشوار کنونی جنگ با عزم و اراده مردم سپری می شود، ابراز کرد: انشاالله با گذر از این روزها و رونق گردشگری در استان شاهد ورود بیش از پیش گردشگران خواهیم بود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه تنها استانی که در کشور دو شهر خلاق دارد اصفهان است، تصریح کرد: اصفهان شهر خلاق صنایع دستی و کاشان نیز شهر خلاق معماری در جهان است.

وی با اشاره به اینکه شهرهای خلاق در جهان بسیار محدود است، خاطرنشان کرد: کاشان و اصفهان به واسطه تمدن و اصالت چندین هزار ساله خود از آن سالها خلاق بوده اند چراکه شهری مثل کاشان یک تمدن هشت هزار ساله دارد و بادگیرهای آن نمونه ای از نوآوری از صدها سال پیش تاکنون بوده است.

جمالی نژاد با اشاره به جنگ اخیر و حمله به تمدن و فرهنگ ایران زمین توسط دشمن آمریکایی صهیونیستی گفت: کشورهایی مثل امریکا و رژیم صهیونیستی که فرهنگ و تمدن ندارند با مصادیق تمدن و اصالت و فرهنگ بیگانه هستند.

وی با بیان اینکه در اصفهان بیش از ۲۲ هزار جاذبه گردشگری وجود دارد، ابراز کرد: معماری مسکونی کاشان با هنر عجین شده است و این خلاقیت در معماری در هنرهای تزئینی هوشمندانه نمود پیدا کرده است.

استاندار اصفهان با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای دوران پساجنگ، گفت: قصد داریم در سطح استان اصفهان برای مناطق عسیب دیده پیسرفت در دل بازسازی را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه قصد داریم ساختمان ها، صنعت و هر آنچه که از جنگ آسیب دیده است را بر اساس آموزه ها و معماری ایرانی و اسلامی و همچنین شاخص های محیط زیستی بازسازی کنیم، خاطرنشان کرد: باید هوشمندی و پیشرفت را در بازسازی های پساجنگ حتما داشته باشیم.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه در صنایع دستی در سطح استان اصفهان بازار دائمی مجازی صنایع دستی را باید با قدرت پیش ببریم، افزود: در دنیای کنونی بسیاری از آثار هنری از طریق حرج آنلاین به فروش میرسد و ما هم باید برای رونق بازار صنایع دستی رو به سمت بازارهای آنلاین ببریم.