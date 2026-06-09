صفدری: اهدای عضو پدر ۶۴ ساله جان چهار بیمار نیازمند را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، محمدرضا صفدری اعلام کرد: پدر ۶۴ ساله اهل روستای حسین آباد از توابع جوین، که چند روز گذشته مرگ مغزی وی توسط پزشکان متخصص تایید شده بود، پس از انتقال به واحد فراهم‌آوری اعضای بیمارستان منتصریه مشهد، اعضای خود را به چهار بیمار اهدا کرد.

وی افزود: خانواده این مرحوم با وجود داغداری، تصمیم شجاعانه و خداپسندانه‌ای گرفتند و رضایت خود را برای اهدای اعضای عزیزشان اعلام کردند.

اعضای بدن زنده‌یاد علی اکبر میهن دوست شامل کبد، قرنیه و پوست بود که در روز ۱۷ خردادماه به بیماران نیازمند اهدا شد. کبد وی به خانم ۵۳ ساله‌ای اهل نیشابور که دچار نارسایی کبد بود پیوند شد، قرنیه‌ها جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد و بخشی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد اختصاص یافت.