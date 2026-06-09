به گزارش خبرنگار مهر، میلاد پورانی صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در راستای پیشگیری از وقوع آتشسوزی و کاهش مخاطرات ناشی از افزایش دمای هوا، عملیات علفتراشی، جمعآوری و انتقال علوفه خشک در پارکهای جنگلی آبیدر، توسنوذر و سرنجیانه آغاز شده است.
وی با اشاره به اجرای این طرح در وسعتی بالغ بر ۱۸۰ هکتار افزود: حذف پوششهای گیاهی خشک و مواد قابل اشتعال سطحی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برای کنترل حریق در عرصههای جنگلی و فضای سبز شهری به شمار میرود.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج ادامه داد: بخش قابل توجهی از این عملیات در پارک جنگلی آبیدر و در محدوده میدان گاز تا پارک کودک و همچنین مسیر پارک کودک تا حسنآباد در حال انجام است که به دلیل تردد بالای شهروندان، از نقاط حساس و مستعد آتشسوزی محسوب میشوند.
پورانی از اجرای همزمان آتشبر در پارکهای جنگلی خبر داد و گفت: برای جلوگیری از گسترش احتمالی آتش، ایجاد آتشبرهایی با عرض حداقل پنج متر و مجموع طول حدود ۲۵۰ هزار متر در دستور کار قرار گرفته و توسط ماشینآلات تخصصی در حال اجرا است.
وی با تأکید بر نقش عوامل انسانی در بروز بسیاری از آتشسوزیها تصریح کرد: رهاسازی بطریهای شیشهای، خردهشیشه و برخی پسماندها در طبیعت میتواند با تمرکز نور خورشید زمینه اشتعال علوفه خشک را فراهم کند و خسارات گستردهای به منابع طبیعی وارد سازد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج همچنین تهسیگار و کبریتهای خاموشنشده را از دیگر عوامل اصلی بروز حریق در مراتع و جنگلها دانست و از شهروندان خواست در زمان حضور در تفرجگاهها و عرصههای طبیعی، اصول ایمنی را رعایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: کاهش حجم علوفه خشک از طریق چرای کنترلشده دام، برداشت دستی پوششهای خشک و پاکسازی درختان خشکیده و آسیبدیده، از جمله اقداماتی است که نقش مؤثری در کاهش احتمال وقوع آتشسوزی دارد.
پورانی با قدردانی از همکاری شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی، مراتب را در سریعترین زمان ممکن از طریق تماس با شماره ۱۲۵ به آتشنشانی اطلاع دهند و موقعیت محل حادثه را بهصورت دقیق اعلام کنند.
وی افزود: همچنین در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک یا عمدی برای ایجاد حریق، شهروندان میتوانند موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ گزارش کرده و در صورت امکان، مستندات لازم را برای پیگیریهای بعدی ثبت کنند.
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