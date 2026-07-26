به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله رضایی ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سنندج، با اشاره به افزایش پوشش گیاهی در پی بارندگی‌های مناسب سال جاری، اظهار کرد: افزایش پوشش گیاهی می‌تواند احتمال وقوع و گسترش آتش‌سوزی در پارک‌ها، تپه‌ها و فضاهای سبز را افزایش دهد و لازم است مدیریت شهری برای مقابله با حوادث احتمالی آمادگی لازم را داشته باشد.

وی افزود: تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مهار آتش‌سوزی باید پیش از وقوع حادثه مورد توجه قرار گیرد تا در صورت بروز حریق، نیروهای عملیاتی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان وارد عمل شوند و از گسترش آتش جلوگیری کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج با تأکید بر ضرورت نگاه پیشگیرانه در مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: ایمنی شهروندان تنها به مقابله با حوادث محدود نمی‌شود و باید همه ظرفیت‌های شهری برای کاهش خطرات احتمالی و افزایش امنیت مردم مورد توجه قرار گیرد.

لزوم بررسی ایمنی تجهیزات بازی در پارک‌ها

رضایی در ادامه با اشاره به اهمیت ایمنی فضاهای تفریحی کودکان، خواستار ارزیابی فنی تجهیزات بازی در پارک‌های سطح شهر شد و گفت: وسایل بازی موجود در بوستان‌ها باید از سوی کارشناسان فنی بررسی شوند و در صورت وجود تجهیزات غیراستاندارد، نسبت به جمع‌آوری یا استانداردسازی آنها اقدام شود.

وی تصریح کرد: پیشگیری از حوادث باید قبل از وقوع آنها انجام شود و مدیریت شهری لازم است با بررسی مستمر وضعیت پارک‌ها و تجهیزات موجود، زمینه استفاده ایمن شهروندان به‌ویژه کودکان از این فضاها را فراهم کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج همچنین بر ضرورت مناسب‌سازی پارک‌ها و فضاهای عمومی برای استفاده افراد دارای معلولیت تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای اقدامات مرتبط با مناسب‌سازی فضاهای شهری شد.

اقدامات پیشگیرانه شهرداری برای کاهش خطر حریق

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج نیز، از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر آتش‌سوزی در فضاهای سبز خبر داد و اظهار کرد: هرس درختان کاج سوزنی، ایجاد آتش‌بُر و علف‌تراشی در مراتع از جمله اقداماتی است که با هدف پیشگیری از وقوع و گسترش حریق انجام شده است.

علی اصغری افزود: چهار کانکس مجهز به تجهیزات اطفای حریق شامل دستگاه دمنده، مخزن آب و آتش‌کوب در مجموعه آبیدر جانمایی شده است تا در صورت وقوع آتش‌سوزی، امکان واکنش سریع نیروهای عملیاتی فراهم باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج همچنین از آموزش انجمن‌های مردمی برای مشارکت در پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی خبر داد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های مردمی می‌تواند در شناسایی سریع حریق و جلوگیری از گسترش آن مؤثر باشد.

اصغری ادامه داد: نیروهای موتورسوار و دیده‌بان نیز برای پایش مستمر مجموعه آبیدر و واکنش سریع در صورت مشاهده حریق در این محدوده مستقر شده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع ایمنی تجهیزات بازی پارک‌ها گفت: فرایند استانداردسازی وسایل بازی در پارک‌های سطح شهر سنندج در حال انجام است و این موضوع با هدف افزایش ایمنی شهروندان و کودکان پیگیری می‌شود.