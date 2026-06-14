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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

کشف انبار احتکار روغن خوراکی در ابرکوه

کشف انبار احتکار روغن خوراکی در ابرکوه

یزد - فرمانده انتظامی ابرکوه گفت: یک انبار بزرگ احتکار روغن خوراکی شناسایی و محموله‌ای به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد توکل اظهار کرد: ماموران پلیس با نظارت بر اماکن عمومی و با انجام اقدامات اطلاعاتی، از وجود یک انبار احتکار کالا در شهرستان ابرکوه مطلع شدند.

وی افزود: بر همین اساس، ماموران به همراه کارشناسان اداره صمت و جهاد کشاورزی از محل مورد نظر بازدید کردند که در جریان این بازرسی، ۶ هزار قوطی روغن خوراکی جامد و مایع کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه گفت: کارشناسان ارزش روغن‌های احتکار شده را بیش از ۳۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

توکل گفت: در این خصوص، یک نفر متهم شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6859849

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