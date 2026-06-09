به گزارش خبرنگار مهر، امیر تقیزاده عصر سهشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح عملیات رسانهای برای اوقات فراغت تابستان با موضوع آموزش مهارت نوجوانان و جوانان، از وجود پورتال جامع اوقات فراغت به عنوان یکی از ظرفیتهای منحصربهفرد استان خبر داد.
وی با بیان اینکه تمامی برنامههای دستگاههای اجرایی در این سامانه به صورت برخط ثبت، اطلاعرسانی و رصد میشود، افزود: گزارشهای آنلاین و لحظهای از برنامهها منتشر شده و امکان تحلیل آمار مشارکت و اثربخشی فراهم است.
تقیزاده با اشاره به صدور احکام ناظران و بازرسان برنامههای اوقات فراغت توسط معاون سیاسی استاندار، گفت: مراسم افتتاح رسمی این برنامهها در عمارت تاریخی کلاهفرنگی برگزار میشود تا دستگاههای اجرایی بتوانند ظرفیتها و کلاسهای خود را مستقیماً به مردم معرفی کنند.
معاون فرهنگی ورزش و جوانان استان بر ضرورت شناسایی خلأها و نیازسنجی تأکید و اظهار کرد: در زمینه نرخگذاری خدمات استخرها، اماکن ورزشی، سالنهای خصوصی و آموزشگاهها نیازمند بررسی کارشناسی هستیم تا ضمن رعایت عدالت، خدمات متناسب با گروههای مختلف جامعه ارائه شود.
در ادامه این نشست، ایوب نصیری، مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، با اعلام آمادگی رسانه ملی برای حمایت از برنامههای فرهنگی، گفت: صداوسیما در خدمت تمامی دستگاههای فرهنگی است و از برنامههای تقویتکننده بنیان خانواده و ارزشهای نظام حمایت میکند.
نصیری نقش رسانهها در انعکاس فعالیتها را مهم ارزیابی کرد و افزود: رسانه میتواند تصویری امیدبخش از تلاش دستگاهها برای خدمترسانی به مردم ارائه دهد.
در پایان این نشست، نمایندگانی از جمعیت هلالاحمر، شهرداری و سایر نهادهای اجرایی به معرفی برنامهها و امکانات خود در حوزه اوقات فراغت پرداختند.
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