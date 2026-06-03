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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

خانه تکواندو میانه در آستانه تکمیل

خانه تکواندو میانه در آستانه تکمیل

میانه- مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی در دیدار با نماینده مردم میانه در مجلس، از پیشرفت مراحل پایانی خانه تکواندو این شهرستان و پیگیری تأمین اعتبار پیست تارتان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی روز جهارشنبه در جریان سفر به شهرستان میانه و دیدار با مریم عبدالهی، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی میانه اظهار کرد: میانه به عنوان پایتخت تکواندو استان و مهد ورزش و مدال‌آوری شناخته می‌شود و در آمایش سرزمینی استان، این شهرستان به عنوان قطب تکواندو معرفی شده است.

وی با بیان اینکه حمایت‌های لازم از ورزش تکواندو میانه ادامه خواهد داشت، افزود: عملیات نصب سقف سازه فضاکار خانه تکواندو میانه که از مراحل حساس و مهم اجرایی این پروژه به شمار می‌رود، در حال اتمام است و با تکمیل این مجموعه، زیرساخت مناسبی برای توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در شهرستان فراهم خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی همچنین به موضوع پیست تارتان ورزشگاه شهید سرانجام اشاره کرد و گفت: پیگیری‌های لازم برای تخصیص اعتبار این پروژه انجام شده و بخش عمده‌ای از اعتبار تأمین شده است، اما تکمیل آن نیازمند حمایت بیشتر مسئولان و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی است.

در این دیدار، آخرین وضعیت اماکن و پروژه‌های ورزشی شهرستان، وضعیت ورزشکاران سازمان‌یافته، اجرای آمایش سرزمینی رشته‌های ورزشی، و نیز مسائل مرتبط با حوزه جوانان، تشکل‌های مردم‌نهاد و خانه‌های جوانان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 6849579

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