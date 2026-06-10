به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، طبیعت وحشی آلاسکا و چالشهای بقا در فیلم جدید برد پیت با عنوان «قلب هیولا» تصویر شده است. این فیلم مهیج ساخته دیوید آیر است و چالشهای بقای شخصیتی که پیت نقشش را بازی میکند، در کنار سگش را به تصویر میکشد.
اولین تصاویری که از فیلم «قلب هیولا» منتشر شد، تصویری خشن از پیت را در مکانهای مختلف در سراسر طبیعت وحشی آلاسکا نشان میدهد. این تصاویر که از صحنههای مختلفی گرفته شدهاند، پیت را در حالی نشان میدهند که تفنگی در دست دارد، روی یک هواپیمای دریایی ایستاده و با سگش در فضای باز اردو زده است.
در این فیلم، پیت نقش جیمز بلمونت یک کهنه سرباز ارتش را بازی میکند که با سگ جنگی بازنشستهاش، باید پس از سقوط هواپیما، از شرایط سخت جان سالم به در ببرد. تریلری از این فیلم در سینماکان نشان داده شد نیز پیت و سگش را در حال مبارزه با گرگها، خرسها و سایر جانوران نشان میداد.
دیوید آیر سال پیش فیلم «یک مرد کارگر» را کارگردانی کرد و فیلمهای دیگری چون «زنبوردار»، «درخشان»، «جوخه انتحار» را در کارنامه دارد. وقتی از او پرسیده شد که چرا ساختن فیلمی را پذیرفته که خودش نویسنده فیلمنامه آن نبود، آیر گفت تحت تأثیر پیوند بین انسان و حیوان قرار گرفته است.
آیر گفت: واقعاً صادقانه بگویم: گریهام گرفت. فیلمنامه این فیلم به نوعی مثل یک شعر آهنگین است. خیلی پراکنده است - فقط یک مرد، یک سگ، کوهها و فجایع و پیروزیهایی که آشکار میشوند، اما نکته جذاب فیلمنامه این است که آنها مدام یکدیگر را نجات میدهند. مثل یک مرد و حیوان خانگیاش نیست - آنها در این داستان احساس برابری میکردند. برد میخواست نفر دوم در فهرست بازیگران باشد و حق هم داشت. چیزی عمیق در فیلمنامه وجود داشت. انگار مطالعهای در مورد غم، التیام و قلب انسان بود. بنابراین مجبور شدم این کار را انجام دهم.
پیت، جی. کی. سیمونز و آنا لمب بازیگران این فیلم هستند که بر مبنای فیلمنامهای از کامرون الکساندر ساخته شده است. پیت و آیر همچنین در کنار مارتی بوون و اولیویا همیلتون به عنوان تهیهکننده نیز فعالیت میکنند و دیمین شزل، کامرون الکساندر، کریس لانگ را نیز به عنوان تهیهکنندگان اجرایی همراه خود دارند.
این دومین همکاری پیت و آیر پس از فیلم جنگی «خشم» در سال ۲۰۱۴ است.
فیلم «قلب هیولا» ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳ مهر) اکران میشود.
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