فراخوان اعطای جایزه «ابوریحان بیرونی» به پژوهشگران جوان برتر علوم پایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان علوم، گروه علوم پایه این فرهنگستان که از سال ۱۳۹۴ با هدف ارج نهادن به مقام شامخ دانشمند پرآوازه ایرانی، «ابوریحان بیرونی»، اقدام به اعطای جایزه سالانه به پژوهشگران جوان کرده است، فراخوان جدید این جایزه را منتشر کرد.
معیارهای انتخاب برگزیدگان
این جایزه هر ساله به یک دانشمند جوان و برجسته در یکی از رشتههای فیزیک، شیمی، ریاضی، زیستشناسی و زمینشناسی که دارای دستاوردهای علمی شاخص، سهم ارزنده در پیشبرد رشته تخصصی خود و از شهرت علمی و اخلاقی برخوردار باشد، اعطا میشود.
طبق آییننامه، نامزدها باید واجد شرایط زیر باشند:
حداکثر سن ۴۰ سال (تا پایان سال جاری).
دارای مدرک دکتری و ملیت ایرانی.
برخورداری از دستاوردهای علمی (مانند تالیف کتاب، مقالات برجسته، نظریهپردازی)، فعالیتهای آموزشی، خدمات علمی، نوآوری و اختراعات ثبتشده.
نحوه ثبتنام و مهلت ارسال مدارک
علاقهمندان میتوانند از طریق شاخههای گروه علوم پایه، استادان برجسته، مؤسسات علمی و یا شخص پژوهشگر اقدام به نامزدی کنند. شایان ذکر است که این جایزه تنها یکبار به هر فرد اعطا میشود.
متقاضیان برای دریافت فرمهای مشخصات علمی و سوابق آموزشی و پژوهشی میتوانند به وبسایت فرهنگستان علوم مراجعه کرده و فرمهای مربوطه (Word یا PDF) را دریافت نمایند.
مهلت نهایی ارسال مدارک به دبیرخانه جایزه ابوریحان، پایان شهریورماه اعلام شده است.
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