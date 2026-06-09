۱۱ هزار تن کلزا در سطح استان ایلام خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت عزیزان ظهر سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، با اشاره به موفقیت در فصل برداشت محصول کلزا اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۱ هزار تن کلزا در سطح استان خریداری شده است. وی افزود: بهای این محصول به نرخ مصوب هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان به صورت نقدی به حساب کشاورزان واریز شده و با تسویه کامل مطالبات، رضایت‌مندی بالایی در میان تولیدکنندگان ایجاد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام در ادامه به پیشگامی این سازمان در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از تولید برق سبز، پرونده واگذاری ۷۷۷ هکتار از اراضی برای ۴۳ متقاضی جهت تولید ۵۵۳ مگاوات برق خورشیدی تشکیل شده است.

وی در تشریح جزئیات این طرح‌ها افزود: از این تعداد، ۲۵ مورد منجر به عقد قرارداد نهایی برای تولید ۸۷ مگاوات برق در سطح ۲۲۹ هکتار شده و ۱۸ پرونده دیگر نیز برای تولید ۳۶۷ مگاوات برق در ۵۴۸ هکتار از اراضی استان در دست اقدام و نهایی‌سازی است.

عزیزان با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه آرد و نان تصریح کرد: با همکاری استانداری ایلام، اقدامات مؤثری برای تجهیز نانوایی‌ها انجام شده است؛ به‌طوری‌که ۷۲ واحد نانوایی دوگانه‌سوز شده و ۸۹ واحد نیز به موتور برق مجهز شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: ۵۰ دستگاه از این موتورهای برق در ایام ماه مبارک رمضان تحویل نانوایی‌ها شد و ۱۱۴ واحد دیگر نیز جهت دریافت تجهیزات لازم به بنیاد برکت و بانک پارسیان معرفی شده‌اند.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام در پایان به دستاوردهای حوزه مدیریت آب و خاک اشاره کرد و گفت: در قالب طرح سامانه گرمسیری، ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم‌های آبیاری نوین «سنترپیوت» (آبیاری دوار مرکزی) مجهز شده‌اند.

وی تأکید کرد: این سیستم‌ها که به صورت کاملاً اتوماتیک فعالیت می‌کنند، علاوه بر کاهش چشمگیر مصرف انرژی، راندمان مصرف آب را به حدود ۹۰ درصد رسانده‌اند که گامی بزرگ در جهت مقابله با تنش‌های آبی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی استان محسوب می‌شود.