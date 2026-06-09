احیای یک میلیون کیلووات ساعت برق در یزد با اجرای طرح جهادی مهتاب

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در شرایطی که برق به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه و رفاه اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کند، تحقق عدالت در توزیع این سرمایه ملی، ضرورتی انکارناپذیر است.

بهره‌مندی برابر همه شهروندان از انرژی پایدار، مستلزم مدیریت هوشمند مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و مقابله با مصارف غیرمجاز است؛ چراکه هرگونه تخلف یا اتلاف انرژی، در نهایت حقوق عموم مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر همین اساس، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اجرای طرح جهادی «مهتاب» تلاش کرده است با رویکردی عملیاتی و قانون‌مدار، ضمن کاهش تلفات شبکه و ارتقای زیرساخت‌ها، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت در مصرف و توزیع برق بردارد.

اجرای طرح جهادی «مهتاب» برای کاهش تلفات برق در یزد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح جهادی «مهتاب» اظهار داشت: این طرح با عنوان «مدیریت هوشمند کاهش تلفات برق» و با هدف کاهش هدررفت انرژی، شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز، اصلاح زیرساخت‌های توزیع، ارتقای دقت اندازه‌گیری و افزایش پایداری شبکه برق در سطح استان اجرا شده است.

محمدجواد جلیلی افزود: طرح مهتاب از ابتدای سال جاری با رویکردی جهادی و عملیاتی در شهرستان‌های مختلف استان دنبال شده و گزارش عملکرد آن تا ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تلاشی گسترده برای صیانت از سرمایه‌های ملی، تحقق عدالت در مصرف انرژی و کمک به تأمین برق پایدار برای مردم استان یزد است.

توسعه زیرساخت‌های شبکه و افزایش دقت اندازه‌گیری برق

وی با بیان اینکه «مهتاب» بر پایه سه محور اصلی پایش، اقدام و اصلاح تعریف شده است، گفت: در قالب این طرح، اکیپ‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با حضور در مناطق شهری و روستایی، نسبت به پایش وضعیت شبکه، بررسی انشعابات، تست و بازرسی لوازم اندازه‌گیری، اصلاح نارسایی‌ها و برخورد قانونی با مصارف غیرمجاز اقدام کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به دستاوردهای این طرح تصریح کرد: از ابتدای سال تا ۱۵ خرداد ماه، با اجرای مجموعه اقدامات فنی، نظارتی و اصلاحی، بیش از یک‌میلیون و ۸۸ هزار کیلووات‌ساعت انرژی در استان یزد احیا شده است.

وی ادامه داد: در این مدت در بخش عملیات میدانی، ۱۱ مانور فراگیر در سطح شهرستان‌های استان برگزار شد و ۲ هزار و ۲۱۴ دستگاه کنتور معیوب تعویض شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در افزایش دقت اندازه‌گیری، کاهش تلفات و بهبود مدیریت مصرف دارد.

جلیلی توسعه و اصلاح زیرساخت‌های شبکه را از دیگر محورهای مهم طرح مهتاب دانست و افزود: در این مدت، ۶۶ کیلومتر سیم شبکه به کابل خودنگهدار تبدیل شده، ۵۹ پست توزیع نصب و ۶ فیدر فشار متوسط جدید نیز به بهره‌برداری رسیده است که این اقدامات در افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشی‌ها مؤثر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت پایش دقیق تجهیزات اندازه‌گیری گفت: در قالب اجرای طرح مهتاب، یک هزار و ۴۱۹ مورد تست و بازرسی لوازم اندازه‌گیری چاه‌های کشاورزی، یک هزار و ۸۲۱ مورد بازرسی مشترکان دیماندی و ۳۸۱ مورد بررسی قرائت مشکوک انجام شده است.

برخورد با مصارف غیرمجاز و کشف ماینرهای غیرقانونی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با تأکید بر مقابله قانونی با مصارف غیرمجاز برق اظهار داشت: در جریان اجرای این طرح، ۲۵ مورد دستکاری کنتور شناسایی، ۳۰ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۷۲ دستگاه ماینر غیرمجاز نیز کشف شده است.

احیای ده‌ها هزار کیلووات‌ساعت انرژی در یک روز مانور

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح مهتاب مجدد دیروز در استان آغاز شده است.

مجتبی حجتی مقدم گفت: تمرکز این طرح بر جمع‌آوری برق‌های غیر مجاز، کشف موارد دستکاری کنتور، تعویض کنتورهای معیوب، جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و همچنین تبدیل شبکه‌های مسی به کابل خود نگهدار است که همه موارد در کاهش تلفات انرژی نقش بسزایی دارد.

وی گفت: در اجرای این مرحله از مانور طرح مهتاب، تنها در روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه، ۲۸ اکیپ عملیاتی در سطح استان یزد حضور داشتند و ۵۵ هزار و ۷۶۰ کیلووات‌ساعت انرژی از محل جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و رفع دستکاری لوازم اندازه‌گیری احیا کردند.

معاون شرکت توزیع نیروی برق استان یزد افزود: در یک روز ۲ مورد دستکاری کنتور شناسایی، یک مورد انشعاب غیرمجاز کشف و جمع‌آوری و ۲۶ متر کابل انشعاب غیرمجاز از شبکه جدا شد. همچنین ۱۰۵ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۳۸ دستگاه کنتور جدید برای مشترکان نصب شد.

حجتی مقدم ادامه داد: همچنین ۱۰۸ فقره تست و بازرسی لوازم اندازه‌گیری چاه‌های کشاورزی، ۸۱ مورد بازدید و تطبیق اطلاعات مشترکان دیماندی، ایجاد سابقه برای ۵۴ مشترک فاقد ردیف قرائت، ۱۲۲ مورد تست کنتور عادی و بررسی ۲۶ مورد قرائت مشکوک نیز انجام شده است.

تمامی اقدامات اجرایی در طرح مهتاب، در چارچوب قانون، همراه با اخلاق حرفه‌ای، حفظ کرامت انسانی، احترام به مشترکان و رعایت حقوق شهروندی انجام شود؛ چراکه هدف اصلی این طرح، صیانت از سرمایه‌های ملی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم در حال انجام است.

شهروندان یزدی نیز بر اهمیت اجرای طرح‌هایی مانند «مهتاب» در مسیر تحقق عدالت در توزیع انرژی تأکید کردند.

یکی از شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدود بودن منابع انرژی اظهار داشت: برق یک سرمایه ملی است و اگر عده‌ای به‌صورت غیرمجاز یا با مصرف بی‌رویه از آن استفاده کنند، در واقع حق دیگران ضایع می‌شود.

وی تأکید کرد: اجرای طرح‌هایی که به شناسایی مصارف غیرمجاز و کاهش تلفات شبکه کمک می‌کند، می‌تواند نقش مهمی در توزیع عادلانه برق میان همه مشترکان داشته باشد.

شهروند دیگری نیز با بیان اینکه مدیریت مصرف تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست، افزود: وقتی زیرساخت‌ها اصلاح می‌شود و جلوی هدررفت برق گرفته می‌شود، نتیجه آن به همه مردم بر می‌رسد. باید در شرایط کنونی برای حفظ سرمایه‌های ملی، پایداری شبکه برق و کاهش خاموشی‌ها کارهای لازم انجام شود.

مشترک برق دیگری در استان یزد با بیان اینکه عدالت در توزیع انرژی بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست گفت: ما مردم هم در قبال این سرمایه ملی مسئول هستیم و باید در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم. در شرایط حساسی که کشور با آن مواجه است، هرکدام از ما می‌توانیم با مصرف درست و بهینه انرژی، در جهاد صرفه‌جویی سهیم باشیم و در کنار مسئولان به پایداری شبکه برق کمک کنیم.

وی ادامه داد: همراهی مردم در مصرف مصرف بهینه در واقع نوعی کمک به کشور است؛ چراکه اگر همه شهروندان در مصرف انرژی دقت کنند، فشار کمتری به شبکه برق وارد می‌شود و امکان تأمین پایدار برق برای همه بخش‌ها فراهم خواهد شد.

همراهی مردم؛ شرط تحقق عدالت در توزیع برق

مشترک یزدی با اشاره به اقداماتی که در منزل برای کاهش مصرف برق انجام می‌دهد، گفت: در خانه سعی کرده‌ایم تعداد چراغ‌های روشن را کمتر کنیم، از لامپ‌های کم‌مصرف استفاده کنیم و وسایل برقی غیرضروری را خاموش نگه داریم. همچنین تنظیم کولر روی دور مناسب و استفاده از نور طبیعی در طول روز از کارهایی است که می‌تواند به کاهش مصرف برق کمک کند.

برق پایدار با مشارکت مردم و مدیریت هوشمند شبکه

در امر مدیریت مصرف برق جهت عدالت در توزیع آن، همین انتخاب‌های ساده نیز می‌تواند تأثیر بزرگی در داشته باشد؛ چراکه هر مقدار صرفه‌جویی از سوی خانواده‌ها، به پایداری بیشتر شبکه برق و تأمین انرژی برای همه شهروندان کمک می‌کند.

در مجموع، اجرای طرح‌های جهادی در تحقق عدالت در توزیع برق را می‌توان گامی مؤثر در مسیر کاهش تلفات انرژی، مقابله با مصارف غیرمجاز و ارتقای پایداری شبکه برق در استان یزد دانست.

با این حال، تحقق کامل اهداف این طرح تنها با همراهی و مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف و رعایت الگوی صحیح استفاده از انرژی امکان‌پذیر خواهد بود؛ چراکه برق پایدار، حاصل تلاش مشترک متولیان صنعت برق و مصرف مسئولانه مردم است.