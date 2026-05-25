طرح مهتاب با هدف عبور ایمن از اوج بار برق در خوزستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدری پیش از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه برگزاری این مانور با تأکید بر اهمیت استراتژیک این طرح اظهار کرد: طرح مهتاب با محوریت پایش هوشمند تجهیزات اندازهگیری و شناسایی مصارف غیرمجاز، بهمنظور کاهش تلفات غیرفنی در تمامی نقاط استان و با هدف تضمین عبور ایمن از روزهای اوج بار در تابستان پیش رو عملیاتی شده است.
وی با اشاره به رویکرد ایجابی این مانور افزود: یکی از ویژگیهای متمایز این عملیات، همزمانی اجرای آن با استقرار میز خدمت در محلهای جمعآوری انشعابات غیرمجاز است؛ در این چارچوب، همزمان با برخورد قانونی با مصارف غیرمجاز، مسئولان برق شهرستانها با حضور در محل، پاسخگوی مستقیم مطالبات مردمی بوده و نسبت به بررسی درخواستها و تسهیل در فرآیند واگذاری انشعابات دائم و همچنین شمارشگرهای موقت برق اقدام میکنند تا بسترهای لازم برای استفاده قانونمند از انرژی فراهم شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با بیان اینکه مقابله با مصارف غیرقانونی و ساماندهی انشعابات، اولویت اصلی این شرکت است، تصریح کرد: انشعاب غیرمجاز، تضییع آشکار حقوق مشترکان قانونمدار است؛ از این رو، هدف راهبردی ما از اجرای پروژه مهتاب، استقرار عدالت در توزیع انرژی و صیانت از شبکه برق برای خدمترسانی بهتر به عموم مردم است.
خدری در ادامه به تشریح دستاوردهای اجرای این طرح تا ابتدای خردادماه سال جاری پرداخت و گفت: در این بازه زمانی، ۶ هزار و ۴۱۸ انشعاب و ۱۷۰ ترانسفورماتور غیرمجاز شناسایی و تعیین تکلیف شده است. وی همچنین از تعویض ۳ هزار و ۱۲۱ کنتور معیوب، بازرسی از دو هزار و ۷۱۳ انشعاب دیماندی چاههای کشاورزی و تبدیل ۳۲ کیلومتر شبکه سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار به عنوان بخشی از اقدامات صورتگرفته در این طرح یاد کرد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به محورهای مدیریت بهینه مصرف اشاره کرد و افزود: در حوزه مدیریت بار، دو رویکرد اصلی محدودسازی مصرف مشترکان پرمصرف و کاهش تلفات شبکه توزیع دنبال میشود که در زمینه محدودسازی، نصب کنتورهای هوشمند، اعلام سقفهای مجاز مصرف و نظارت بر رعایت الگو از جمله اقداماتی است که در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان خاطرنشان کرد: نصب کنتورهای هوشمند، اعلام سقفهای مجاز مصرف و نظارت دقیق بر رعایت الگوها از جمله اقدامات زیرساختی است؛ چرا که کنتورهای هوشمند این امکان را فراهم میکنند تا مصرف مشترکان بهصورت لحظهای پایش شده و ضمن اعمال نظارت دقیق، هشدارهای لازم در زمان مقتضی به مشترکان ارسال شود تا از بروز هرگونه ناترازی در شبکه جلوگیری به عمل آید.
