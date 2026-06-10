به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دهقان گفت: در راستای پایش سریع کیفیت آب و شناسایی آلودگیهای ناشناخته در شرایط بحرانی، ۶ سامانه پایشگر زیستی مبتنی بر ماهی زبرا در مرکز استان و برخی شهرستانها راهاندازی شد.
وی بر افزایش آمادگی مقابله با مخاطرات کیفی آب و تهدیدات احتمالی تاکید کرد و افزود: این سامانهها امکان تشخیص سریع تغییرات کیفی آب را فراهم کرده و سرعت واکنش به تهدیدهای احتمالی و مخاطرات زیستی را به شکل قابل توجهی افزایش میدهند.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد همچنین از برگزاری جلسات تخصصی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد و گفت: در این نشستها سناریوهای مختلف مدیریت بحران و نحوه مواجهه با شرایط اضطراری احتمالی مورد بررسی و طراحی قرار گرفته است.
دهقان در پایان با اشاره به تنوعبخشی به منابع تأمین مواد اولیه مورد نیاز گندزدایی آب تصریح کرد: اولویتبخشی به تأمینکنندگان محلی و ایجاد زنجیره تأمین پایدار، از مهمترین اقدامات انجام شده برای تضمین استمرار خدمات آبرسانی در شرایط خاص و بحرانی بوده است.
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