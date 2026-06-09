به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، عبدالحسن بهرامی در نشست مجازی با نمایندگان پارکهای علم و فناوری کشور که با محوریت رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» برگزار شد، ضمن بررسی گزارش مشارکت پارکها، سازوکارهای تسهیل حضور فعالان این حوزه را تشریح کرد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای مستقر در پارکهای علم و فناوری کشور اظهار داشت: حمایتهای هدفمندی برای حضور شرکتهای خلاق در رویداد مانوین پیشبینی شده است که شامل پوشش تا ۵۰ درصدی هزینههای نمایشگاهی برای واحدهای مستعد و خلاق خواهد بود.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان افزود: علاوه بر حمایتهای عمومی، مشوقهای ویژهای برای غرفههایی که با رویکرد «بومگرایی» و متناسب با ظرفیتهای فرهنگی و اقلیمی استانها طراحی و اجرا شوند، در نظر گرفته شده است.
در این وبینار، نمایندگان پارکهای فناوری نیز ضمن استقبال از این طرح، بر اهمیت هماهنگی میان زیستبومهای نوآوری و این رویداد ملی تأکید کردند. مقرر شد پارکهای فناوری با پیگیری جدی سازوکارهای حضور، زمینه مشارکت مؤثرتر شرکتهای خلاق و هستههای فناور مستقر در خود را در رویداد مانوین فراهم آورند.
نظر شما