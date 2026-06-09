به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید مرتضوی، معاون نظارت دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و نظارت عالیه دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی بر محاکم و پیرو برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵ و در جهت نظارت الکترونیک بر عملکرد محاکم سراسر کشور، بر تهیه گزارش درباره پرونده‌های مطروحه در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه و اقدامات صورت گرفته جهت جلوگیری از اطاله دادرسی تاکید کرد.

وی با اشاره به دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تسریع توام با دقت در رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی و مکاتبات صورت گرفته با روسای کل دادگستری استان‌ها تصریح کرد: چنانچه در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در بازه زمانی فوق ذکر تاخیر وجود داشته است، علل تاخیر حدکثر ظرف مدت یک هفته به معاونت نظارت دیوان عالی کشور اعلام شود.

گفتنی است؛ نظارت بر عملکرد محاکم و دادگستری‌های سراسر کشور یکی از برنامه‌های عملیاتی دیوان عالی کشور در دوره تحول و تعالی است و این مجموعه عالی قضایی هر سال بازرسی میدانی از محاکم بیش از ۳ استان را با حضور هیات بازرسی و قضات عالی رتبه دیوان به انجام می‌رساند و نتایج این بازرسی‌ها طی گزارشی به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به تاکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بر سرکشی‌ها و بازدیدهای میدانی، آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور از مراجع و مراکز قضایی و نظارت مستمر و مکرر مسئولان بر زیرمجموعه‌های قضایی، معاونت نظارت دیوان عالی کشور با رصد مستمر آرای، از طریق سامانه‌های موجود در ارزیابی کیفیت و اتقان آرای صادره اقداماتی منتهی به تحول و تعالی را در دستور کار قرار داده است.