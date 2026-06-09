مدیرکل محیط زیست بوشهر: ۱۴۰ واحد آلاینده در استان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اقدامات حفاظتی گستردهای برای گونههای ارزشمندی نظیر دلفین گوژپشت خلیج فارس و لاکپشت منقار عقابی در جریان است که از آن جمله میتوان به علامتگذاری بیش از ۲ هزار لاکپشت و ایجاد سایت تکثیر اشاره کرد.
وی وضعیت شناگاههای ساحلی استان را نیز مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: با استفاده از سیستم پرچمهای هشدار (پرچم آبی/سبز برای سلامت و زرد برای آلودگی)، وضعیت شناگاهها پایش میشود که در حال حاضر شناگاههای «بندرگاه» و «پارک لیان» در وضعیت پاک قرار دارند. وی تصریح کرد: حفاظت از زیستبومهای خلیج فارس نیازمند عزم ملی و همکاری همهجانبه صنایع، دستگاهها و مردم است.
تلف شدن ۲۵ رأس از آهوان جزیره خارگ
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر از تلف شدن ۲۵ رأس از آهوان جزیره خارگ بر اثر بمبارانهای اخیر دشمن خبر داد و گفت: با توجه به وقوع این حادثه در فصل زاد و ولد، صدمات نهایی پس از این فصل ارزیابی خواهد شد تا در صورت کاهش جمعیت این گونه، موضوع از طریق مراجع ملی و دولت به طور ویژه پیگیری شود.
مرادزاده با اشاره به دغدغههای موجود پیرامون نیروگاه اتمی بوشهر، از فعالیت کارگروه ویژه پدافند پرتویی در استان خبر داد و افزود: تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط مختلف و حوادث احتمالی پیشبینی شده است.
دستگیری ۱۳۵ متخلف شکار و صید
وی به عملکرد یگان حفاظت محیطزیست پرداخت و اظهار کرد: با تلاش محیطبانان در سال گذشته، ۱۳۵ متخلف شکار و صید دستگیر و ۴۲ قبضه سلاح از آنان کشف شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر ادامه داد: همچنین ضمن کشف هزاران قطعه آبزی و پرنده صید شده به صورت غیرمجاز، از وقوع ۲۴ مورد شکار پیش از انجام جرم جلوگیری شد.
وی با اشاره به نظارت مستمر بر صنایع، تصریح کرد: در سال گذشته ۲۱۰ واحد صنعتی و خدماتی پایش شدند که ۱۴۰ واحد به عنوان آلاینده شناسایی و برای محاسبه «عوارض سبز» به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.
مرادزاده همچنین بر تلاش برای کاهش آثار زیانبار فلرینگ در منطقه ویژه عسلویه تأکید کرد.
رونمایی از ۵ کتاب
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر گفت: در طول هفته محیط زیست سال ۱۴۰۵، اقدام به برگزاری رونمایی از تمبر دلفین گوژپشت خلیج فارس کردیم که به یک رویداد ملی تبدیل شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین از پنج کتاب زیست محیطی برای کودکان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر و با حضور کودکان رونمایی شد.
مرادزاده از عملکرد اداره کل در زمینه معاونت های تخصصی محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی-دریایی و اقدامات محیط بانان مباحثی را مطرح کرد و در ادامه به ارائه گزارشی از فعالیتهایی در زمینه احکام سبز یا احکام زیستمحیطی در مراجع قانونی پرداخت که امکانی برای فرهنگسازی محیط زیستی را مهیا کرد.
وی همچنین در زمینه مشارکتهای مردمی در زمینه حفظ و احیا جنگلهای مانگرو به کاشت درختان حرا به عنوان یک فعالیت شاخص در سطح کشور پرداخت.
در این نشست اصحاب رسانه و مطبوعات محلی استان بوشهر ، پرسشهای زیست محیطی خود را مطرح نمودند و از دغدغههای خود در این زمینه گفتند.
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