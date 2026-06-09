به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: فولاد یکی از بخش‌های بسیار اثرگذار در اقتصاد ملی و اشتغال کشور به شمار می‌رود، به‌ویژه فولاد مبارکه که به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه فولادی کشور نقش مهمی در تولید و توسعه صنعتی ایران دارد.

وی افزود: این مجموعه در جریان حملات رژیم صهیونیستی -طی جنگ رمضان- مورد هدف قرار گرفت و بخشی از تأسیسات آن آسیب دید. امروز در محل فولاد مبارکه حضور داریم تا شاهد راه‌اندازی مجدد کوره شماره ۸ این مجموعه باشیم؛ اقدامی که با تلاش، پایداری و همت مهندسان، تکنسین‌ها و کارگران این کارخانه در طول ۴۵ روز گذشته محقق شد.

وزیر صمت ادامه داد: در کنار تلاش کارکنان فولاد مبارکه، همکاری و همراهی گسترده جامعه فنی و تخصصی کشور نیز نقش مهمی در بازسازی و راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی داشت و خوشبختانه این تلاش‌ها به نتیجه رسید.

اتابک خاطرنشان کرد: امروز این کوره در حالی دوباره به مدار تولید بازگشته است که یاد و خاطره شهدایی را گرامی می‌داریم که در جریان حمله به این مجموعه صنعتی جان خود را در راه عزت و سربلندی کشور تقدیم کردند.

وی تأکید کرد: راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی در مدت زمانی کوتاه، نمادی از توان فنی، تخصصی و اراده متخصصان ایرانی در حفظ و تداوم تولید و پشتیبانی از اقتصاد کشور است.