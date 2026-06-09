به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حشمتالله بستامی ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای اطلاعاتی پلیس، افرادی که اقدام به توزیع برنج وارداتی قاچاق و بیکیفیت در قالب کیسههای برنج محلی میکردند، شناسایی شدند.
وی افزود: مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی و در عملیاتی منسجم، دو نفر از عوامل اصلی این اقدام متقلبانه را دستگیر و ۲۵۰ کیسه برنج با بستهبندی عنبربو از آنان کشف کردند.
فرمانده انتظامی ایذه و دزپارت گفت: در جریان این عملیات، چهار دستگاه خودروی دخیل در توزیع اقلام تقلبی نیز توقیف شد.
وی توضیح داد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
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