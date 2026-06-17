  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

۵ تن شلتوک قاچاق در ایذه کشف شد

۵ تن شلتوک قاچاق در ایذه کشف شد

اهواز - رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان گفت: پنج تن شلتوک قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون باری در شهرستان ایذه کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران پلیس در شهرستان ایذه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هماهنگی مرجع قضایی، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور دهدز به ایذه به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از این خودرو موفق شدند مقدار پنج تن شلتوک قاچاق را کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با اشاره به ارزش کالاهای کشف شده بیان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی این محموله را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و خودروی حامل بار قاچاق نیز به پارکینگ منتقل شد.

کد مطلب 6863330

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها