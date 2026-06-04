به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی و احداث مدرسه کیمیای دانش شهرستان بردسیر گفت: باید از خیران و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که در قالب تفاهم‌نامه‌های مختلف، اقدامات مؤثری را در راستای نهضت مدرسه‌سازی رقم زده‌اند، قدردانی کرد.

وی افزود: امروز استان کرمان، با وجود همه محدودیت‌های کشور، روندی رو به توسعه را طی می‌کند که این امر به احساس مسئولیت و جدیت بنگاه‌های اقتصادی استان در عرصه توسعه و گسترش سرمایه‌گذاری باز می‌گردد.

وی ادامه داد: امیدواریم با این اهتمام جدی بتوانیم عقب‌ماندگی استان کرمان در حوزه فضای آموزشی را جبران کنیم.

استاندار کرمان تصریح کرد: امروز شاهد پیوند و تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و همکاری مؤثر همه ارکان حاکمیت در استان کرمان هستیم؛ تعاملی که مسیر توسعه استان را هموار کرده است.