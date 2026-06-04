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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

روند توسعه استان کرمان مرهون مسئولیت‌ پذیری بنگاه‌های اقتصادی است

روند توسعه استان کرمان مرهون مسئولیت‌ پذیری بنگاه‌های اقتصادی است

کرمان- استاندار کرمان گفت: روند رو به رشد کرمان در سال‌های اخیر، نتیجه احساس مسئولیت و جدیت مجموعه‌های اقتصادی در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت در امور زیربنایی، از جمله مدرسه‌ سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی و احداث مدرسه کیمیای دانش شهرستان بردسیر گفت: باید از خیران و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که در قالب تفاهم‌نامه‌های مختلف، اقدامات مؤثری را در راستای نهضت مدرسه‌سازی رقم زده‌اند، قدردانی کرد.

وی افزود: امروز استان کرمان، با وجود همه محدودیت‌های کشور، روندی رو به توسعه را طی می‌کند که این امر به احساس مسئولیت و جدیت بنگاه‌های اقتصادی استان در عرصه توسعه و گسترش سرمایه‌گذاری باز می‌گردد.

وی ادامه داد: امیدواریم با این اهتمام جدی بتوانیم عقب‌ماندگی استان کرمان در حوزه فضای آموزشی را جبران کنیم.

استاندار کرمان تصریح کرد: امروز شاهد پیوند و تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و همکاری مؤثر همه ارکان حاکمیت در استان کرمان هستیم؛ تعاملی که مسیر توسعه استان را هموار کرده است.

کد مطلب 6850045

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