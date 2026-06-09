احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص معبر، محدودیتهای اجرایی و ضرورت حفظ جریان تردد، اظهار کرد: عملیات اجرایی فاز دوم پروژه بهسازی کوچه مسجد حاجی به مراحل پایانی نزدیک شده و هماکنون اجرای جدولگذاری و تکمیل بخشهای نهایی آن در حال انجام است.
وی افزود: این پروژه یکی از طرحهای عمرانی مهم شهرداری به شمار میرود؛ از اینرو، بخش قابلتوجهی از عملیات اجرایی در ساعات مشخص و با رعایت ملاحظات ترافیکی انجام شد تا کمترین اختلال در رفتوآمد شهروندان ایجاد شود.
شهردار گلپایگان ادامه داد: در قالب این طرح، ساختار قدیمی و نامنظم معبر مورد بازنگری قرار گرفت و با اجرای جداول جدید، ساماندهی مسیر جوی آب، تعیین محدودههای مشخص برای فضای سبز و بهبود وضعیت معبر، زمینه ایجاد محیطی منظمتر و متناسب با نیازهای امروز شهری فراهم شد.
وی تصریح کرد: در طراحی جدید پروژه، محلهای مناسبی برای کاشت درختان جدید پیشبینی شده است تا ضمن حفظ سرانه فضای سبز، پوشش گیاهی این مسیر با درختانی جوان و ایمن احیا شود.
مهاجری ضمن قدردانی از ساکنان، کسبه و شهروندان این محدوده، همراهی و شکیبایی آنان را یکی از عوامل مهم پیشرفت پروژه دانست.
وی خاطرنشان کرد: اجرای عملیات عمرانی در یکی از معابر پرتردد شهر، ناگزیر با محدودیتهایی در رفتوآمد و فعالیتهای روزمره همراه بود؛ اما همکاری ارزشمند شهروندان و درک ضرورت اجرای این طرح، امکان پیشبرد مراحل مختلف پروژه را فراهم کرد تا امروز این مسیر با چهرهای منظمتر، ایمنتر و کارآمدتر در آستانه بهرهبرداری قرار گیرد.
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