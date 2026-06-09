به گزارش خبرنگار مهر، علی مقدمی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان قزوین اظهار کرد: نماز یکی از مؤثرترین ابزارهای تربیتی برای تقویت هویت دینی، اخلاقی و اجتماعی افراد به شمار میرود و توجه به آن باید در اولویت برنامههای فرهنگی دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی افزود: در کنار توسعه زیرساختهای عمرانی و خدماتی، توجه به زیرساختهای فرهنگی و معنوی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و ترویج فرهنگ نماز میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش بسیاری از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار قزوین با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای گسترش فرهنگ اقامه نماز در جامعه تصریح کرد: نهادینهسازی این فریضه الهی، بهویژه در میان نسل نوجوان و جوان، نیازمند مشارکت و همافزایی همه دستگاههای اجرایی، آموزشی و فرهنگی است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مدارس، دانشگاهها، مراکز فرهنگی و تشکلهای مردمی برای تبیین جایگاه و آثار نماز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
مقدمی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از شیوههای نوین و متناسب با نیازهای نسل جدید گفت: نوجوانان و جوانان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامههای جذاب، اثرگذار و متناسب با اقتضائات روز در حوزه معارف دینی هستند و باید از تمامی ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی برای ترویج این فریضه الهی بهره برد.
وی تأکید کرد: توسعه فرهنگ نماز از رویکردهای مهم فرهنگی در سطح استان و کشور است و تحقق اهداف این حوزه مستلزم همکاری و مشارکت همه نهادهای مسئول خواهد بود.
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