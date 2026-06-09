به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در نشست شورای همکاریهای حوزههای علمیه و آموزشوپرورش استان لرستان با تبیین جایگاه راهبردی حوزههای علمیه در نظام تعلیموتربیت، اظهار داشت: باور قطعی ما در مجموعه آموزشوپرورش این است که سند تحول بنیادین بدون همکاری نزدیک، نظاممند و مستمر با حوزههای علمیه به اهداف غایی خود نخواهد رسید، چرا که حوزه، شریک راهبردی ما در ساحت تربیت دینی و اخلاقی است.
سهرابی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به حضور روحانیون در محیطهای آموزشی، تصریح کرد: در رویکرد جدید، هدف ما این است که حضور مبلغان معزز در مدارس از سطح سنتی «اقامه نماز» فراتر رفته و به لایههای عمیقتر یعنی «هویتبخشی ملی و مذهبی» و شخصیتسازی دانشآموزان تسری یابد. ما به دنبال پیوندی ارگانیک بین «مسجد، مدرسه و منزل» هستیم تا دانشآموز در برابر تهاجم فرهنگی، دارای مصونیت درونی شود.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان در ادامه به ارائه گزارشی از اقدامات اجرایی پرداخت و گفت: برای تحقق این اهداف، ستاد همکاریهای استان با نگاهی عملیاتی فعال شده است، بهطوری که در سال تحصیلی جاری شش جلسه راهبردی در سطح استان و بیش از ۵۰ جلسه تخصصی در سطح مناطق و شهرستانها با حضور فعال رؤسای ادارات برگزار شده است.
سهرابی در تشریح جزئیات حضور مبلغین در مدارس استان، تصریح کرد: هماکنون ۴۲۰ مبلغ و مبلغه در قالب «طرح امین» در مدارس لرستان مستقر هستند. همچنین باهدف توسعه فرهنگ نماز و پاسخگویی به شبهات، بیش از ۶۰۰ امامجماعت روحانی به مدارس سطح استان اعزام شدهاند که نقشی کلیدی در تقویت باورهای دینی نوجوانان ایفا میکنند.
وی با اشاره به اجرای ۱۵ برنامه شاخص و محوری با همکاری مدیریت حوزههای علمیه استان (برادران و خواهران)، بر اهمیت ارزیابی دقیق فعالیتها تأکید کرد و افزود: ما از نگاه کمی عبور کرده و به سمت «حکمرانی دادهمبنا» حرکت میکنیم. صرفِ حضور فیزیکی کافی نیست؛ بلکه باید اثرگذاری این حضور در تغییر رفتار و ارتقای بینش دانشآموزان به طور دقیق رصد و سنجیده شود.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، آمادگی کامل این اداره کل را برای بومیسازی و اجرای دقیق ۳۱ فعالیت ابلاغی ستاد کشوری اعلام کرد و گفت: تفاهمنامه و نقشه راهی که امروز در این شورا بازنگری میشود، مبنای حرکت ما برای سال تحصیلی آینده خواهد بود تا شاهد تحولی ملموس در ساحتهای ششگانه تربیتی باشیم.
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