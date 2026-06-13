محمدرضا هرمزی‌نژاد رئیس بنیاد ملی علم ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های حمایتی این بنیاد در سال جاری در موضوع ناترازی انرژی در کشور و ... با اشاره به برنامه‌ای تحت عنوان «مهر» گفت: در این برنامه رویکرد ما این است که یک دانشگاه به‌عنوان محور انتخاب شود تا برای یک مشکل اساسی کشور راه‌حل‌های عالمانه ارائه دهد؛ این راهکارها در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.

هرمزی‌نژاد ادامه داد: در قالب طرح «مهر» به طور مثال حدود ۳۰ میلیارد تومان به یک مرکز علمی اختصاص می‌یابد. این مرکز می‌تواند یک دانشگاه یا پژوهشگاه باشد که تیم‌سازی می‌کند و در سراسر کشور، تیم‌های مرتبط با آن موضوع را شناسایی کرده و بودجه را به زیرپروژه‌های مختلف تقسیم می‌کند.

رئیس بنیاد ملی علم ایران با ارائه مثال‌هایی از این طرح گفت: «مهتاب» در حوزه تاب‌آوری انرژی و زیرساخت‌ها با محوریت دانشگاه صنعتی شریف اجرا می‌شود، اما بودجه میان سایر دانشگاه‌ها نیز توزیع می‌شود. «مهر آب» با محوریت دانشگاه تربیت مدرس به موضوع آب می‌پردازد.

وی ضمن بیان اینکه «مهرکام» در حوزه امنیت غذایی با محوریت دانشگاه فردوسی مشهد فعال است، افزود: همچنین «مهر سیم» در حوزه تورم در حال فراخوان است و مؤسسات می‌توانند پروپوزال ارائه دهند.

رئیس بنیاد ملی علم ایران تأکید کرد: این پروپوزال‌ها باید راهکارهای سیستمی برای حل چالش‌های کشور ارائه دهند. بنابراین برنامه‌های حمایتی در حوزه‌های مختلف وجود دارد.

وی افزود: در حوزه‌های دریایی نیز با توجه به موضوعاتی مانند تنگه هرمز، در حال بررسی تعریف «مهر» در حوزه اقتصاد دریا و فناوری‌های دریا محور هستیم. همچنین موضوع جنوبگان نیز در دستور توجه قرار دارد. در این حوزه‌ها لازم است همه ابعاد و مشکلات دیده شود تا چارچوب دقیقی برای دریافت پیشنهادها تدوین شود و مؤسسات بتوانند با ارائه پروپوزال ورود کنند.

هرمزی‌نژاد درباره جنوبگان تصریح کرد: این حوزه نیازمند پژوهش‌های جدی است. در کشور مراکزی وجود دارند که در این زمینه فعالیت می‌کنند و برخی پژوهش‌های آن‌ها نیز مورد حمایت بنیاد قرار گرفته، اما این موضوع نیازمند تمرکز ویژه است که در حال برنامه‌ریزی برای آن هستیم.

رئیس بنیاد ملی علم ایران در پاسخ به این پرسش که آیا برای بحران انرژی بودجه مشخصی در سال جاری اختصاص یافته است یا خیر، گفت: ممکن است در بررسی حمایت‌های بنیاد مشاهده شود که درصد قابل توجهی از پروژه‌ها در حوزه انرژی، آب یا تاب‌آوری قرار دارند. در هر فراخوان نیز بخشی از پروپوزال‌های مورد حمایت ممکن است به این موضوعات اختصاص یابد، اما در حال حاضر آمار دقیق تفکیکی نداریم.