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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

اجرای طرح « ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید » در چهارمحال و بختیاری

اجرای طرح « ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید » در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- در راستای مقابله با استفاده غیر مجاز و  جلوه‌های بد مصرفی برق  ، طرح سراسری «۱۰۰ شب ،۱۰۰ بازدید » در استان چهارمحال و بختیاری اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری، در تشریح خبر گفت : در راستای صیانت از انرژی، ارتقای بهره‌وری و مدیریت بهینه مصرف برق، گروه‌های بازدید روشنایی و جلوه‌های بدمصرفی به‌صورت منظم در قالب گشت‌های شبانه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در نقاط مختلف استان حضور می‌یابند.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، پایش دقیق وضعیت روشنایی معابر، شناسایی موارد بدمصرفی، کاهش مصارف غیرضروری و برخورد قانونی با انشعاب‌های غیرمجاز است تا از هدررفت انرژی جلوگیری و زمینه تأمین برق پایدار برای مشترکان استان فراهم شود.

فرهزاد در پایان تصریح کرد: این بازدیدها به‌صورت مستمر در سراسر استان ادامه خواهد داشت

کد مطلب 6855288

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