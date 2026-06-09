به گزارش خبرنگار مهر، علی انتظار المهدی عصر سه شنبه در دومین نشست تخصصی کمیته جذب اعتبارات پروژههای آب و خاک استان مازندران با اشاره به اینکه اعتبارات عمرانی تنها زمانی به ارزش واقعی خود میرسند که در کوتاهترین زمان به پروژههای اجرایی تبدیل شوند، اظهار داشت: هرگونه تأخیر در فرآیند جذب، ضمن کندشدن توسعه زیرساختها، فرصتهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را کاهش میدهد.
وی افزود: برنامهریزی عملیاتی، پایش مستمر عملکرد شهرستانها، احصای موانع و تصمیمگیری سریع برای رفع آنها، چهار محور اصلی مدیریت آب و خاک در فرآیند جذب اعتبارات است و انتظار میرود همه واحدها با مسئولیتپذیری کامل، برای تحقق صددرصدی اعتبارات تلاش کنند.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران، توسعه و تکمیل طرحهای آب و خاک، افزایش بهرهوری منابع آب، بهبود زیرساختهای کشاورزی و ارتقای کیفیت خدمات فنی به بهرهبرداران را از مهمترین دستاوردهای جذب کامل اعتبارات برشمرد.
در پایان این نشست مقرر شد با گزارشگیری دورهای و هماهنگی نزدیک میان ستاد و شهرستانها، روند جذب اعتبارات تا دستیابی به حداکثر ظرفیت ممکن دنبال شود.
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