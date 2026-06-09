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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

مدیریت هوشمند منابع کلید پیشبرد پروژه‌های کشاورزی است

مدیریت هوشمند منابع کلید پیشبرد پروژه‌های کشاورزی است

ساری - مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مدیریت هوشمند منابع اعتباری را کلید پیشبرد پروژه‌های زیربنایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی انتظار المهدی عصر سه شنبه در دومین نشست تخصصی کمیته جذب اعتبارات پروژه‌های آب و خاک استان مازندران با اشاره به اینکه اعتبارات عمرانی تنها زمانی به ارزش واقعی خود می‌رسند که در کوتاه‌ترین زمان به پروژه‌های اجرایی تبدیل شوند، اظهار داشت: هرگونه تأخیر در فرآیند جذب، ضمن کندشدن توسعه زیرساخت‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را کاهش می‌دهد.

وی افزود: برنامه‌ریزی عملیاتی، پایش مستمر عملکرد شهرستان‌ها، احصای موانع و تصمیم‌گیری سریع برای رفع آن‌ها، چهار محور اصلی مدیریت آب و خاک در فرآیند جذب اعتبارات است و انتظار می‌رود همه واحدها با مسئولیت‌پذیری کامل، برای تحقق صددرصدی اعتبارات تلاش کنند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران، توسعه و تکمیل طرح‌های آب و خاک، افزایش بهره‌وری منابع آب، بهبود زیرساخت‌های کشاورزی و ارتقای کیفیت خدمات فنی به بهره‌برداران را از مهم‌ترین دستاوردهای جذب کامل اعتبارات برشمرد.

در پایان این نشست مقرر شد با گزارش‌گیری دوره‌ای و هماهنگی نزدیک میان ستاد و شهرستان‌ها، روند جذب اعتبارات تا دستیابی به حداکثر ظرفیت ممکن دنبال شود.

کد مطلب 6855315

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