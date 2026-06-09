به گزارش خبرگزاری مهر، سیفالله رضایی در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر سنندج که با محوریت بررسی مسائل پارکها، نصب تابلوهای نامگذاری معابر و مکاتبات شهروندان برگزار شد، اظهار کرد: توسعه فضای سبز شهری در نقاط مختلف شهر اقدامی مؤثر در پاسخ به مطالبات مردم است، اما صیانت و نگهداری اصولی از این فضاها باید در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر نهادی برخاسته از دل مردم است، افزود: این شورا وظیفه پیگیری مطالبات شهروندان را بر عهده دارد و در این دوره تلاش شده با رویکرد «مردمداری» میان توسعه شهری و رسیدگی به نیازهای مردم توازن ایجاد شود.
نامگذاری معابر شهری؛ گامی در جهت هویتبخشی
رضایی با اشاره به اهمیت نامگذاری معابر شهری تصریح کرد: نصب تابلوهای نامگذاری علاوه بر هویتبخشی به محلات، نقش مهمی در ساماندهی شهری، تسهیل دسترسی شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات دارد و باید با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر سنندج همچنین با تأکید بر نقش پارکها در ایجاد نشاط اجتماعی گفت: پارکها محل گذران اوقات فراغت خانوادهها هستند و در این دوره شورا اقدامات قابل توجهی در حوزه توسعه پارکهای بزرگمقیاس انجام شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه احداث پارکهای جدید اهمیت دارد، اما نگهداری و صیانت از آنها بهویژه در بخشهای مرتبط با منابع حیاتی، ضامن ماندگاری سرمایههای عمومی است و مدیریت شهری باید برنامهای منسجم برای حفاظت پایدار از داراییهای شهری تدوین و اجرا کند.
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