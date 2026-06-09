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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

رضایی: صیانت از فضاهای سبز شهری مهم‌تر از احداث پارک‌های جدید است

رضایی: صیانت از فضاهای سبز شهری مهم‌تر از احداث پارک‌های جدید است

سنندج- رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر سنندج گفت: احداث پارک‌ها اقدامی ارزشمند در راستای پاسخ به مطالبات شهروندان بوده و حفظ و نگهداری اصولی از این فضاها مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف‌الله رضایی در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر سنندج که با محوریت بررسی مسائل پارک‌ها، نصب تابلوهای نام‌گذاری معابر و مکاتبات شهروندان برگزار شد، اظهار کرد: توسعه فضای سبز شهری در نقاط مختلف شهر اقدامی مؤثر در پاسخ به مطالبات مردم است، اما صیانت و نگهداری اصولی از این فضاها باید در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر نهادی برخاسته از دل مردم است، افزود: این شورا وظیفه پیگیری مطالبات شهروندان را بر عهده دارد و در این دوره تلاش شده با رویکرد «مردم‌داری» میان توسعه شهری و رسیدگی به نیازهای مردم توازن ایجاد شود.

نام‌گذاری معابر شهری؛ گامی در جهت هویت‌بخشی

رضایی با اشاره به اهمیت نام‌گذاری معابر شهری تصریح کرد: نصب تابلوهای نام‌گذاری علاوه بر هویت‌بخشی به محلات، نقش مهمی در ساماندهی شهری، تسهیل دسترسی شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات دارد و باید با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر سنندج همچنین با تأکید بر نقش پارک‌ها در ایجاد نشاط اجتماعی گفت: پارک‌ها محل گذران اوقات فراغت خانواده‌ها هستند و در این دوره شورا اقدامات قابل توجهی در حوزه توسعه پارک‌های بزرگ‌مقیاس انجام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه احداث پارک‌های جدید اهمیت دارد، اما نگهداری و صیانت از آن‌ها به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با منابع حیاتی، ضامن ماندگاری سرمایه‌های عمومی است و مدیریت شهری باید برنامه‌ای منسجم برای حفاظت پایدار از دارایی‌های شهری تدوین و اجرا کند.

کد مطلب 6855326

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