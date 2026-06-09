آیین وداع و تشییع دو شهید نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین وداع و تشییع شهدای والامقام نیروی پدافند هوایی ارتش، «سید بهمن حسینی» و «علیرضا عبیری»، با حضور گسترده همرزمان، مردم شهیدپرور تهران و خانواده‌های معظم شهدا، عصر روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ در شهرک شهید بهشتی (قصر فیروزه ۲) برگزار شد.



در این مراسم که با حضور پرشور مردم و مسئولان نظام برگزار شد، پیکر پاک دو شهید والامقام با حضور همرزمانشان تشییع و به خاک سپرده شد.



این دو شهید والامقام از کارکنان ایثارگر و فداکار نیروی پدافند هوایی ارتش بودند که در حین انجام مأموریت مقدس دفاع از آسمان میهن اسلامی و در جریان تجاوز روز گذشته (دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵) رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمدند و نام خود را در زمره مدافعان سرافراز امنیت، اقتدار و عزت ایران اسلامی ثبت کردند.



حضور پرشور مردم در این مراسم، نشان از روحیه مقاومت و ایثارگری در میان ملت ایران دارد. این دو شهید والامقام با فداکاری خود، بار دیگر ثابت کردند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مرزهای هوایی کشور، از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.