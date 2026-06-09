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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

مسابقات بین‌المللی شطرنج به تقویم ورزشی استان یزد می‌آید

مسابقات بین‌المللی شطرنج به تقویم ورزشی استان یزد می‌آید

یزد - مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد گفت: احیای مسابقات بین‌المللی شطرنج «جام فجر» به عنوان یکی از ظرفیت‌های کلیدی ورزشی یزد در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد هاشمی با اشاره به پتانسیل بالای شطرنج در جذب نوجوانان و جوانان اظهار داشت: این رشته ورزشی به دلیل سهولت در برگزاری و پذیرش بالای خانواده‌ها، ظرفیت ارزشمندی برای گسترش فعالیت‌های ورزشی در سطح استان فراهم کرده است.

وی با تأکید بر لزوم توسعه متوازن شطرنج در تمام نقاط استان یزد، افزود: توسعه این رشته نیازمند توجه ویژه به شهرستان‌ها، شناسایی استعدادهای جدید و افزایش فعالیت‌های آموزشی و رقابتی در مناطق مختلف است که باید با انسجام بیشتری دنبال شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد همچنین با یادآوری سابقه برگزاری مسابقات بین‌المللی «جام فجر» در یزد، این رویداد را یکی از سرمایه‌های مهم ورزش استان برشمرد و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای احیای این مسابقات ضروری است و اداره کل ورزش و جوانان استان در صورت فراهم بودن شرایط، با جدیت از برگزاری دوباره آن حمایت خواهد کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی جامعه شطرنج استان، رشد این رشته فکری و افتخارآفرینی ورزشکاران یزدی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی محقق می‌شود.

کد مطلب 6855378

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