به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد هاشمی با اشاره به پتانسیل بالای شطرنج در جذب نوجوانان و جوانان اظهار داشت: این رشته ورزشی به دلیل سهولت در برگزاری و پذیرش بالای خانواده‌ها، ظرفیت ارزشمندی برای گسترش فعالیت‌های ورزشی در سطح استان فراهم کرده است.

وی با تأکید بر لزوم توسعه متوازن شطرنج در تمام نقاط استان یزد، افزود: توسعه این رشته نیازمند توجه ویژه به شهرستان‌ها، شناسایی استعدادهای جدید و افزایش فعالیت‌های آموزشی و رقابتی در مناطق مختلف است که باید با انسجام بیشتری دنبال شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد همچنین با یادآوری سابقه برگزاری مسابقات بین‌المللی «جام فجر» در یزد، این رویداد را یکی از سرمایه‌های مهم ورزش استان برشمرد و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای احیای این مسابقات ضروری است و اداره کل ورزش و جوانان استان در صورت فراهم بودن شرایط، با جدیت از برگزاری دوباره آن حمایت خواهد کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی جامعه شطرنج استان، رشد این رشته فکری و افتخارآفرینی ورزشکاران یزدی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی محقق می‌شود.