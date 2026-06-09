محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استقرار جوی پایدار تا اوایل هفته آینده در سطح استان تداوم خواهد داشت و پیشبینی میشود شرایط جوی طی روزهای آتی با وزش بادهای نسبتاً شدید همراه باشد.
وی، درباره وضعیت وزش باد در مناطق مختلف استان افزود: برای امروز و فردا در مناطق شمال شرقی و شرقی، وزش باد به صورت متوسط همراه با تندبادهای لحظهای پیشبینی میشود؛ همچنین از اواخر روز پنجشنبه تا اواخر شنبه، در بیشتر مناطق استان بهویژه نواحی غربی، جنوبی و مرکزی، وزش باد به صورت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص نوسانات دمایی در شبانهروز گذشته توضیح داد: شوش با دمای ۴۳.۸ درجه گرمترین و دزفول با دمای ۱۸.۹ درجه خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزهزاری بیان کرد: اهواز نیز در شبانهروز گذشته به بیشینه دمای ۴۳.۶ و کمینه دمای ۲۴.۹ درجه سانتیگراد رسید.
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