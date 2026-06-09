علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر پایه آخرین تحلیل نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، شرایط جوی استان کرمانشاه طی روزهای آینده همچنان پایدار خواهد بود و پدیده قابل ملاحظه‌ای برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: این وضعیت جوی تا اوایل هفته آینده در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت و آسمان غالباً صاف تا قسمتی ابری همراه با شرایط نسبتاً آرام خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی خاطرنشان کرد: متوسط دمای هوا در مناطق مختلف استان تا روز جمعه به تدریج افزایش می‌یابد و هوا نسبت به روزهای گذشته اندکی گرم‌تر خواهد شد.

زورآوند تصریح کرد: پس از این افزایش دما، از ابتدای هفته آینده شاهد کاهش مختصر دمای هوا در بیشتر نقاط استان خواهیم بود، هرچند این کاهش محسوس و قابل توجه نخواهد بود.

وی در پایان گفت: با توجه به پایداری شرایط جوی، در روزهای پیش رو وقوع پدیده‌های مخاطره‌آمیز جوی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و تغییرات دما مهم‌ترین ویژگی وضعیت هوا در این بازه زمانی خواهد بود.